«Настоящий детектив» вернулся! В новом сезоне Джоди Фостер ищет пропавших на Аляске ученых

На канале HBO начался показ четвертого сезона «Настоящего детектива». В новых сериях антологии действие разворачивается в городке на Аляске, где героиня Джоди Фостер расследует пропажу ученых с исследовательской станции (что каким-то образом связано с давним нераскрытым убийством). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков делится впечатлениями от первой серии (спойлер: пока ничего не понятно, но выглядит многообещающе).

Стоит одеваться потеплее: погода на Аляске так себе, а делать нечего — где-то на заснеженном полуострове находит новое пристанище антология «Настоящий детектив», вернувшаяся после пятилетнего перерыва с четвертым сезоном. Ну или с первым.

Строго говоря, это не «Настоящий детектив», а «Настоящий детектив: Ночная страна», сущность несколько отдельная. Титры, где вместо готик-кантри супружеского дуэта The Handsome Family звучит Билли Айлиш, сочинявшая мрачный поп в паре со старшим братом Финеасом (правило семейного подряда соблюдено), бодро сообщают, что шоу «основано на сериале «Настоящий детектив», созданном Ником Пиццолатто», а сама «Ночная страна» придумана мексиканкой Иссой Лопес.

Лопес, известная по хоррору «Тигры не боятся» (про мексиканские нарковойны и сиротскую месть), действительно сменила Пиццолатто в шоураннерском кресле. По всей видимости, после трех разных сезонов, предельно по-разному принятых зрителями, в HBO пришли к выводу, что с автором «Настоящего детектива» дальнейшей каши не сваришь, так что за ним сохранили лишь формальный статус «исполнительного продюсера», а проект в известном смысле перезапустили (Пиццолатто когда-то самодовольно объяснял, что это все считается одним сериалом исключительно потому, что его делает он).

Первый сезон «Настоящего детектива» заслуженно называют одним из лучших произведений в истории телевидения. Для нас — сплошные плюсы. Для причастных — сущее проклятье: такое едва ли можно воспроизвести, не то что переплюнуть.

И второй, и третий сезоны неизбежно сравнивали с оригинальным — и, разумеется, не в лучшую сторону. Стоит, впрочем, отдать Пиццолатто должное: тот сперва честно постарался изобразить что-то новое, пустившись во все тяжкие с калифорнийским нуаром, прежде чем вычислять постфактум заветную формулу успеха.

У Лопес подход несколько иной: она не скрывает, что изначально стремилась снять мрачную зеркальную версию первого «Настоящего детектива» (хотя куда уж мрачнее), где вместо знойных болот Луизианы будут суровые снега Аляски, а вместо мужчин — женщины. Расследование вместо Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона в новых сериях возглавляют боксерша Кали Рейс, для которой эта роль стала третьей в карьере (она дебютировала в 2021 году с триллером «Заложница: Найти пропавшую», а затем снялась в ленте «Черные мухи» с Шоном Пенном), и звезда «Молчания ягнят» Джоди Фостер, для которой эта роль стала первой крупной телевизионной работой во взрослом возрасте. По единственной вышедшей серии сложно судить, насколько новый актерский дуэт сопоставим с образцовым из первого сезона, но в любом случае — кто в своем уме станет отказываться от шести часов Джоди Фостер?

close 100% Кадр из сериала «Настоящий детектив 4» (2024) HBO

Расследовать в этот раз нужно вот что: с научной станции близ вымышленного городка Эннис, на который опускается полярная ночь, исчезают восемь ученых (все они мужчины), вроде как занимавшихся вопросами возникновения жизни. При этом полиция находит на месте отрезанный женский язык — по всей видимости, принадлежавший местной активистке, жестоко убитой много лет назад. Что происходит и как все это связано между собой, совершенно не понятно.

Напрашивающиеся параллели с «Нечто» Джона Карпентера, важной работой в лавкрафтовском жанре космического хоррора, напрашиваются до 12-й минуты, а на излете этой 12-й минуты подтверждаются (в кадре можно заметить кассету с фильмом). В этом смысле связь с первым сезоном, купавшимся в литературе Говарда Лавкрафта, тоже выдержана.

Знатоки, прописавшиеся в Аркхэме, впрочем, все поймут еще на самом старте: первый эпизод предваряет фейковая цитата Хильдреда Кастена, главного героя рассказа «Восстановитель репутаций» из сборника «Король в желтом» Роберта Чемберса (мотивы из творчества писателя, оказавшего огромное влияние на Лавкрафта и его «Мифы Ктулху», тоже имели ключевую роль в оригинальном «Настоящем детективе»); Лопес искала подходящую фразу для эпиграфа, не нашла — и решила выдумать.

close 100% Кадр из сериала «Настоящий детектив 4» (2024) HBO

А вот в режиссерском визионерстве преемственность пока распознать трудно. Из первого сезона не сложилось бы шедевра без постановки Кэри Фукунаги, в чем можно было убедиться в следующих частях. Собственно, его отсутствием и, как следствие, исчезновением творческого противовеса амбициям Пиццолатто объясняли провал второго выпуска, которым создатель шоу рулил как хотел.

Похоже, Лопес такого рода опасений не вызывает: ей дали выступить режиссеркой всех шести эпизодов «Ночной страны». Посмотрим, конечно, что там в оставшихся пяти, но от первого дух не то чтобы захватывает: кажется, визуальная составляющая волнует само шоу как минимум во вторую, а то и в третью очередь.

Остается надеяться, что оператор-постановщик Флориан Хоффмайстер, взявший «Оскар» за драму Тодда Филда «Тар», дальше разгуляется. До тех же пор придется опираться на волнующие сердце нотки хоррора и форменную дьявольщину в духе «Твин Пикса». «Настоящий детектив» изначально заигрывал со сверхъестественным, посмотрим, как далеко все зайдет в нынешнем ремиксе: в конце концов, границы мирского в одном из сезонов небезуспешно раздвинула другая культовая антология «Фарго», так что чем черт не шутит. Во всяком случае, открывающая сцена, где олени, разбежавшись, прыгают со скалы (вот они были — и вот их не стало), — это крепкая заявка.