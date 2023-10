«Величайший норвежец». Чем известен лауреат «Нобеля» по литературе Юн Фоссе

Присуждение Нобелевской премии по литературе состоялось 5 октября в Шведской королевской академии наук в Стокгольме. В этом году призовой фонд вырос с 10 миллионов шведских крон до 11 миллионов, что эквивалентно $1 млн.

По словам постоянного секретаря Нобелевского комитета Матса Мальма, норвежский писатель Юн Фоссе получил премию «за новаторские пьесы и прозу, в которых выражается невыразимое».

Нобелевская премия присуждается за все творчество писателя. Среди работ 64-летнего автора — серия романов «Септология», «Алисс в огне», «Меланхолия» и «Сияние».

«Его огромное творчество, охватывающее самые разные жанры, включает около 40 пьес и множество романов, поэтических сборников, эссе, детских книг и переводов. Фоссе сочетает в себе укорененность в языке и природе своего норвежского происхождения с художественными приемами модернизма», — сказал председатель Нобелевского комитета по литературе Андерс Олссон.

До Фоссе Нобелевскую премию по литературе с момента ее появления в 1901 году получили три норвежских автора: Бьернстьерне Бьернсон (1903), Кнут Гамсун (1920) и Сигрид Унсет (1928). Таким образом, прошло 95 лет с тех пор, как награда в последний раз была вручена представителю Норвегии.

«Величайший норвежец современности»

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере поздравил писателя на своей странице в Twitter.

«Нобелевская премия по литературе у Юна Фоссе! Великое признание уникального авторства, которое производит впечатление и волнует людей во всем мире. Вся Норвегия сегодня поздравляет и гордится», — написал политик.

Поздравления писателю также адресовали министр культуры и равноправия Норвегиии Любна Яфферю, известный издатель Эдмунд Остигард и старший менеджер писателя Эрна Сольберг.

«Это историческая награда и невероятная компания лауреатов, частью которой он стал. Его произведения уже затронули людей во всем мире. Это будет способствовать тому, что его литературу будут читать еще больше людей. Эта награда, без сомнения, делает Юна Фоссе одним из величайших норвежцев современности», — сказала Сольберг в комментарии порталу VG.

Минимализм и мировое признание

В 1983 году Фоссе выпустил свой первый роман «Красное, черное», а в 1994 году написал пьесу «И мы никогда не расстанемся». Его романы в значительной степени созданы в стиле, который стал известен как «минимализм Фоссе». В 2018 году писатель признался The Financial Times, что знает о том, что многим может быть сложно воспринимать его романы.

«Я пытаюсь писать о тайне жизни. Я не ищу ответов простым способом, я хочу оставить загадку, — сказал Фоссе. — Но я никогда не пытался писать сложно. Я всегда стараюсь писать как можно проще и, надеюсь, как можно глубже».

В 1999 году Фоссе обрел известность в Европе, когда в Париже впервые поставили спектакль по его пьесе «Кто-то вот-вот придет» («Someone is Going to Come»). Он начал писать пьесы примерно в 30 лет и с тех пор поставил около 40 произведений. Некоторые из них были поставлены на сценах Нью-Йорка — в том числе «Я — ветер» («I Am the Wind») и «Смертельные вариации» («Deathvariations») о паре, которая смирилась с уходом из жизни своей дочери. Книги Фоссе переведены более чем на 50 языков, а его пьесы были поставлены в ​​более 1 тыс. театров по всему миру.

Последний из романов Фоссе «Новое имя: Септология VI-VII» освещает отношения пожилого человека с Богом. В прошлом году это произведение вошло в шорт-лист Международной Букеровской премии. Несколько работ Фоссе были опубликованы британским издательством Fitzcarraldo Editions, которое сотрудничает с несколькими лауреатами Нобелевской премии по литературе, включая победительницу 2022 года Анни Эрно.

Кроме того, Фоссе известен как преподаватель. Среди его бывших учеников — норвежский писатель Карл Уве Кнаусгор, которому также пророчат Нобелевскую премию.

Кого обошел Фоссе

Перед объявлением лауреата лидером среди номинантов на букмекерских сайтах была 70-летняя китаянка Цань Сюэ — эксперты оценивали шанс на ее победу коэффициентом 8/1. Ранее писательница была номинирована на Международную Букеровскую премию за роман «Любовь в новом тысячелетии» в переводе Аннелиз Финеган Васмоен и сборник рассказов «Я живу в трущобах» в переводе Карен Гернант и Чэнь Цзэпин.

Ее роман «Любовь в новом тысячелетии», написанный в экспериментальном и абстрактном стиле, по описанию напоминает «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд. По сюжету произведения группа женщин живет в мире, где ведется постоянное наблюдение. Критики называют историю мрачной и одновременно комичной.

Следом за Цань Сюэ с коэффициентом 12/1 шел 74-летний японский писатель Харуки Мураками (неоднократно претендовавший на награду), который написал романы «Норвежский лес», «Кафка на пляже» и «1Q84».