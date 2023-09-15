Оживление мертвых пауков, волосы в носу и смарт-унитаз. Кого наградили Шнобелевской премией-2023

В ночь на 15 сентября состоялась 33-я церемония вручения Шнобелевской премии. В этом году в список «достижений, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься» попали электростимулирующие язык палочки для еды, «реанимация» мертвых пауков для использования в качестве лап-хваталок и интеллектуальный унитаз. О других открытиях — в материале «Газеты.Ru».

За что дают Шнобелевскую премию

Награда учреждена юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований» и вручается им же. Согласно официальной формулировке, приз достается ученым «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься».

Например, в 2010 году ученые Университета Отаго получили Шнобелевскую премию по физике за доказательство, что надетые на ботинки носки помогают ходить в гололед. В том же году победителями стали биолог Мин Тан и его коллеги. Они выяснили, что фелляция (минет) у летучих мышей продлевает половой акт. Лауреатом Шнобелевской премии мира 2000 года стал Королевский военно-морской флот Великобритании — за то, что во время учений на одном из кораблей матросы голосом имитировали стрельбу из пушек для экономии зарядов. Иногда награду дают за актуальные, но смешные опыты, вроде демонстрации левитации живой лягушки в поле сверхпроводящего магнита.

Шнобелевскую премию, как правило, не дают откровенным шарлатанам и лжеученым. Исследования должно быть выполнено по формально корректной научной методологии, пусть и примененной странно или абсурдно.

Отступления от этого принципа встречаются редко — в 1991 году награду получил Жан Бенвенист, «доказавший» наличие у воды памяти, которую можно передавать по интернету.

Церемония награждения проходит в Гарвардском университете, премии вручают настоящие нобелевские лауреаты в шутовском наряде. Победитель также получает чек на 10 трлн зимбабвийских долларов. Неясно, как именно его можно обналичить, но поскольку в некоторые годы инфляция составляла 6,5⋅10108%, хорошо если за эту сумму получится купить ящик дешевого пива.

Лауреаты 2023 года

В этом году церемония прошла онлайн, а награды распределились следующим образом:

Машиностроение. Те Фэй Яп и Дэниел Престон из Университета Райса в США и их коллеги — за «реанимацию» мертвых пауков для использования в качестве лап-хваталок.

«При обустройстве нашей лаборатории мы заметили мертвого, свернувшегося паука на краю коридора. Мы воскликнули «ага», когда обнаружили, что у пауков есть только мышцы-сгибатели, которые поджимают ноги внутрь, а для вытягивания ног наружу они полагаются на давление жидкости», — рассказывают авторы.

Таким образом, естественное положение лапок мертвого паука — сомкнутое, а для размыкания к нему нужно приложить давление. В итоге ученые создали некробиомеханический захват, способный удерживать предметы неправильной формы.

close 100% improbable.com

Химия и геология. Ян Заласевич из Саутгемптонского университета — за объяснение, почему геологи любят лизать камни.

Как выяснилось, это не связано с их вкусом — на мокрой поверхности минеральные частицы видны лучше, чем на сухой.

Питание. Хомей Мияшита из Университета Мэйдзи и Хироми Накамура из Токийского университета.

Ученые доказали, что ощущаемую соленость пищи можно усилить с помощью электростимуляции языка — и создали для этого специальные палочки для еды.

Здравоохранение. Пак Сын Мин, Стэнфордский университет — за создание интеллектуального унитаза. В нем есть тест-полоска для анализа мочи, система компьютерного зрения для анализа дефекации, датчик отпечатка ануса с камерой и система связи — для мониторинга и быстрого анализа веществ, выделяемых человеком.

close 100% improbable.com

Физика. Бьеито Фернандес Кастро из Саутгемптонского университета и его коллеги.

Они выяснили, в какой степени на смешивание океанской воды влияет сексуальная активность анчоусов. Оказалось, что слабо, но влияет: она может создавать небольшие водовороты, которые перемешивают разные слои воды.

Медицина. Кристин Фам из Калифорнийского университета в Ирвине — за исследование на трупах, действительно ли в обоих ноздрях человека содержится равное количество волос.

Образование. Кэти Тэм из Гонконгского университета — за работу «Скука порождает скуку: выборочное исследование влияния скуки учителя на скуку и мотивацию учеников».

Психология. Стэнли Милгрэм и его коллеги.

Они проводили эксперименты на улице, чтобы выяснить, сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда видят незнакомцев, смотрящих вверх. Вывод: чем больше людей туда смотрят, тем больше прохожих поворачивают голову.

Коммуникация. Мария Хосе Торрес-Приорис, Университет Малаги — за изучение мозговой деятельности людей, которые умеют говорить задом наперед.

Литература. Крис Мулен, Университет Гренобль-Альпы.

Он и его коллеги выяснили, что испытывают люди, когда пишут одно слово много, много, много, много, много, много, много раз. Как оказалось, это вызывает чувство жамевю. Оно противоположно дежавю, поскольку из-за него знакомое начинает казаться незнакомым.