Умер создатель «Дяди Степы» — художник Герман Мазурин

19 сентября ушел из жизни заслуженный художник РСФСР, почетный член Российской академии художеств, профессор — 91-летний Герман Мазурин, сообщила Российская академия художеств.
Мазурин оформлял книги, причем занимался он и детской, и взрослой литературой, и западной, и отечественной. Художник делал иллюстрации к произведениям классиков, народным сказкам и книгам современных авторов. Он работал в различных графических техниках: акварели, литографии, офорта, а также в технике традиционной китайской живописи гохуа.
На протяжении 50 лет Мазурин преподавал в мастерской книги Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при РАХ. Около 70 лет он сотрудничал с российскими и зарубежными издательствами, оформив более 300 книг. Произведения Мазурина выставлены в музеях и галереях в России и за рубежом. Иллюстрации из книги «Том Сойер и Гекльберри Финн» находятся в США, в музее Марка Твена, часть рисунков выставлена в Австрии, Германии, Франции и Китае.
Российская академия художеств выразила соболезнования родным, близким и коллегам Мазурина.
Информацию о смерти художника подтвердила его дочь Анна Горбашова, передает РИА Новости.
Упал с высоты собственного роста
По данным Shot, 23 июля Мазурин упал с высоты собственного роста, занимаясь домашними делами в своей квартире на Малой Дмитровке. Во время падения он сильно ударился головой. Приехавшие медики отвезли художника в больницу имени Пирогова. Там у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени. Врачи оказывали необходимую помощь, однако Мазурина спасти не удалось.
«Я рисую и рассказываю»
Во время передачи «Человек с Большой буквы» Мазурин рассказал, что рисовал с детства.
«Сколько себя помню, столько рисовал. Ну так, ручкой, карандашом. Ни красок, ни бумаги, ни карандашей в доме не было в то время, потому что мое детство было во время войны», — поделился художник.
По его словам, когда началась Великая Отечественная война, он пошел во второй класс. В это время семья жила в Пензе. Его отца забрали на фронт, а дома остался отцовский сундук. В нем Мазурин нашел «Тихий Дон» — свою первую прочитанную книгу.
Будущему художнику не понравилось, что произведение было напечатано без картинок. Он вырывал листки из тетрадей, иллюстрировал сюжет романа, а затем вклеивал их в книгу.
«Мне нравилось рассказывать. Рисунок карандашом мне тоже позволял рассказывать какие-нибудь события. Я эти события рисую на бумаге и участвую вместе с писателем, тоже рассказываю», — говорил Мазурин.
Талант передался ему от отца. Алексей Мазурин тоже был художником, но самоучкой. Узнав о творчестве сына, он съездил в Москву и привез ему масляные краски. Мазурину подарок понравился, он сразу же нарисовал потрет Сталина.
После школы Мазурина без экзаменов взяли в художественное училище, а затем он решил переехать в Москву и поступить во ВГИК на мультипликационное отделение. Однако в тот год набор не осуществлялся. Тогда Мазурин пошел в Суриковский институт и остался там.
На третьем курсе во время учебного задания художник нарисовал Дядю Степу. Его преподаватель, увидев рисунки, сразу связался с Сергеем Михалковым.
«Сергей Владимирович посмотрел рисунки, ему понравилось, он подписал. Их напечатали, и книжка вышла. Большим тиражом она была напечатана, мне какие-то даже деньги заплатили. Для меня была очень большая честь», — сказал Мазурин.
После этого ему стали поступать заказы. Он проиллюстрировал «Где живет герой?» и «Вовка – добрая душа» Агнии Барто.
Для дипломной работы Мазурин выбрал книгу «Старик Хоттабыч». В итоге эти рисунки также напечатали вместе с произведением.
«Я рисую то, что знаю»
Мазурин предпочитал не выдумывать героев, а находить их в реальной жизни:
«Когда я получаю рукопись и читаю, я в общем-то вижу в уме. Если я читаю текст, я сразу вспоминаю, это у меня есть в альбоме. Если провинциальный город, то это будет Пенза, это будет Вышний Волочек, это будет Рязань. Я там бывал, везде рисовал».
Его дочь стала прообразом многих персонажей. Ее друзья и знакомые тоже попали на страницы книг. Так, воспитательница Анны и дети из ее группы стали прообразами в «Бабушке Дине».
Однажды Мазурин увидел на улице потерявшуюся собаку. Именно она появилась на страницах «Каштанки». По сюжету собака потеряла своего хозяина и прибилась к клоуну, который обучил ее трюкам для выступления в цирке. Во время выступления она узнает своих прежних хозяев и возвращается к ним. Мазурин посчитал, что найденная им собака похожа на Каштанку. Он оставил ее себе, а себя изобразил в образе клоуна.
«Если я рисую корову, то в это время я — корова. Рисую сарай — и это тоже автопортрет. Так что, во всех моих героях так или иначе есть мои черты», — сказал Мазурин в разговоре с порталом «Новости литературы».