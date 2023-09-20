Умер создатель «Дяди Степы» — художник Герман Мазурин

В московской больнице скончался художник Герман Мазурин, ему был 91 год. В студенческие годы он нарисовал Дядю Степу для книги Сергея Михалкова. Персонаж настолько полюбился читателям, что иллюстрации переиздавали несколько раз. За свою жизнь Мазурин оформил более 300 книг, среди них «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Слон», «Гиперболоид инженера Гарина», «Тимур и его команда» и «Обломов». О жизни художника и его работах — в материале «Газеты.Ru».

19 сентября ушел из жизни заслуженный художник РСФСР, почетный член Российской академии художеств, профессор — 91-летний Герман Мазурин, сообщила Российская академия художеств.

Мазурин оформлял книги, причем занимался он и детской, и взрослой литературой, и западной, и отечественной. Художник делал иллюстрации к произведениям классиков, народным сказкам и книгам современных авторов. Он работал в различных графических техниках: акварели, литографии, офорта, а также в технике традиционной китайской живописи гохуа.

На протяжении 50 лет Мазурин преподавал в мастерской книги Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при РАХ. Около 70 лет он сотрудничал с российскими и зарубежными издательствами, оформив более 300 книг. Произведения Мазурина выставлены в музеях и галереях в России и за рубежом. Иллюстрации из книги «Том Сойер и Гекльберри Финн» находятся в США, в музее Марка Твена, часть рисунков выставлена в Австрии, Германии, Франции и Китае.

Российская академия художеств выразила соболезнования родным, близким и коллегам Мазурина.

Информацию о смерти художника подтвердила его дочь Анна Горбашова, передает РИА Новости.

Упал с высоты собственного роста

По данным Shot, 23 июля Мазурин упал с высоты собственного роста, занимаясь домашними делами в своей квартире на Малой Дмитровке. Во время падения он сильно ударился головой. Приехавшие медики отвезли художника в больницу имени Пирогова. Там у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени. Врачи оказывали необходимую помощь, однако Мазурина спасти не удалось.

«Я рисую и рассказываю»

Во время передачи «Человек с Большой буквы» Мазурин рассказал, что рисовал с детства.

«Сколько себя помню, столько рисовал. Ну так, ручкой, карандашом. Ни красок, ни бумаги, ни карандашей в доме не было в то время, потому что мое детство было во время войны», — поделился художник.

По его словам, когда началась Великая Отечественная война, он пошел во второй класс. В это время семья жила в Пензе. Его отца забрали на фронт, а дома остался отцовский сундук. В нем Мазурин нашел «Тихий Дон» — свою первую прочитанную книгу.

Будущему художнику не понравилось, что произведение было напечатано без картинок. Он вырывал листки из тетрадей, иллюстрировал сюжет романа, а затем вклеивал их в книгу.

«Мне нравилось рассказывать. Рисунок карандашом мне тоже позволял рассказывать какие-нибудь события. Я эти события рисую на бумаге и участвую вместе с писателем, тоже рассказываю», — говорил Мазурин.

Талант передался ему от отца. Алексей Мазурин тоже был художником, но самоучкой. Узнав о творчестве сына, он съездил в Москву и привез ему масляные краски. Мазурину подарок понравился, он сразу же нарисовал потрет Сталина.

После школы Мазурина без экзаменов взяли в художественное училище, а затем он решил переехать в Москву и поступить во ВГИК на мультипликационное отделение. Однако в тот год набор не осуществлялся. Тогда Мазурин пошел в Суриковский институт и остался там.

На третьем курсе во время учебного задания художник нарисовал Дядю Степу. Его преподаватель, увидев рисунки, сразу связался с Сергеем Михалковым.

«Сергей Владимирович посмотрел рисунки, ему понравилось, он подписал. Их напечатали, и книжка вышла. Большим тиражом она была напечатана, мне какие-то даже деньги заплатили. Для меня была очень большая честь», — сказал Мазурин.

После этого ему стали поступать заказы. Он проиллюстрировал «Где живет герой?» и «Вовка – добрая душа» Агнии Барто.

Для дипломной работы Мазурин выбрал книгу «Старик Хоттабыч». В итоге эти рисунки также напечатали вместе с произведением.

«Я рисую то, что знаю»

Мазурин предпочитал не выдумывать героев, а находить их в реальной жизни:

«Когда я получаю рукопись и читаю, я в общем-то вижу в уме. Если я читаю текст, я сразу вспоминаю, это у меня есть в альбоме. Если провинциальный город, то это будет Пенза, это будет Вышний Волочек, это будет Рязань. Я там бывал, везде рисовал».

Его дочь стала прообразом многих персонажей. Ее друзья и знакомые тоже попали на страницы книг. Так, воспитательница Анны и дети из ее группы стали прообразами в «Бабушке Дине».

Однажды Мазурин увидел на улице потерявшуюся собаку. Именно она появилась на страницах «Каштанки». По сюжету собака потеряла своего хозяина и прибилась к клоуну, который обучил ее трюкам для выступления в цирке. Во время выступления она узнает своих прежних хозяев и возвращается к ним. Мазурин посчитал, что найденная им собака похожа на Каштанку. Он оставил ее себе, а себя изобразил в образе клоуна.

«Если я рисую корову, то в это время я — корова. Рисую сарай — и это тоже автопортрет. Так что, во всех моих героях так или иначе есть мои черты», — сказал Мазурин в разговоре с порталом «Новости литературы».