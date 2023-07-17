«Все умрут, а я останусь». Что случилось с актрисой Ольгой Шуваловой

Шувалова в больнице
Актрису Ольгу Шувалову, сыгравшую одну и главных ролей в драматической ленте «Все умрут, а я останусь», экстренно госпитализирована в Москве с отравлением, сообщили в Telegram-канале Baza.
По данным канала, 37-летняя артистка поступила в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. Врачам пришлось бороться за ее жизнь. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, предположительно, женщина отравилась лекарственными препаратами.
Источники газеты «Известия» сообщили, что актрису на «скорой» доставили в отделение токсикологии. Поступила она туда накануне, 16 июля. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей. РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в медучреждении, сообщило, что Шувалова находится в состоянии средней тяжести.
Шувалова дома
Как написал Telegram-канал Baza, актриса призналась медицинскому персоналу больницы, что пыталась покончить с собой. Причину в издании не указали.
Агент Шуваловой Юлия Назметова в разговоре с «Газетой.Ru» опровергла попытку суицида актрисы. По словам Назметовой, актриса вызывала «скорую» из-за проблем с давлением — у нее сильно кружилась голова.
«Это неправда, это раздуто, выеденного яйца не стоит. Девочка просто вызвала себе скорую помощь: давление, погода меняется. Голова закружилась, ребенок маленький в доме. Какое самоубийство, вы что?» — сказала агент.
По словам Назметовой, в настоящее время актриса вместе с ребенком находится дома. «Все в порядке, Оля дома. Некоторым недобросовестным работникам СМИ, людям, которые не очень красиво поступают, видимо нужна была сенсация», — сказала она.
Шувалова в кино
Кроме фильма «Все умрут, а я останусь», Шувалова снималась в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Спецназ». В 2010 году она участвовала в Каннском фестивале с фильмом «Счастье мое». Всего в фильмографии Шуваловой более 20 проектов. В кино она снимается с 2000 года. Также актриса появилась в качестве главной героини в клипе музыканта Вячеслава Бутусова на песню «Девушка по городу».
У Шуваловой нет актерского образования. В кино она дебютировала в 2005 году, исполнив роль 14-летней проститутки, воспитанницы детдома Иры в фильме Андрея Кравчука «Итальянец».
Последний пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) актриса сделала 1 июля. Она опубликовала селфи с хэштегом: «Молодые бессмертны». В апреле Шувалова признавалась в соцсетях, что в ее жизни настал момент, когда она полюбила себя. «Полюбила искренне, беззаветно, с какой-то щемящей детскостью, что ли. Моя самоценность очень поднялась, и что безмерно приятно — не за счет других», — писала актриса.