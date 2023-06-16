Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию. Что увидят зрители

Свои спектакли по пьесам Александра Островского и другим произведениям русской и мировой классики представят театры из Абхазии, Казахстана, Южной Осетии, Белоруссии, Армении и Узбекистана. О том, как реализуется Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России, в материале «Газеты.ru».

Федеральная программа «Большие гастроли» — одна из составляющих Всероссийского гастрольно-концертного плана — объединяет общее культурное пространство России и проводится по шести направлениям: ведущие театры, зарубежное, межрегиональное, для детей и молодежи, студенческое, по поддержке гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров.

Благодаря этой программе зрители имеют возможность познакомиться с лучшими достижениями российских и зарубежных театров.

При этом зарубежное направление «Больших гастролей» является одним из ключевых в программе.

В конце июня гастроли зарубежных театров пройдут практически одновременно в разных российских городах — Горно-Алтайске и Кирове, Йошкар-Оле и Саратове, Ульяновске и Саранске, Казани и Чебоксарах. Каждый день, начиная с 21 июня и по 2 июля, прославленные коллективы представят вниманию российских зрителей спектакли по произведениям мировой и русской классики.

К юбилею Островского

В этом году вся страна отмечает 200-летний юбилей Александра Николаевича Островского, и большинство коллективов привезут в Россию постановки по пьесам великого русского драматурга.

Так, русский театр драмы имени Фазиля Искандера из Республики Абхазия представит спектакль по пьесе Островского «Красавец мужчина». Эту «печальную комедию» о любви и преданности, корысти и коварстве поставила российский режиссер Ирина Дремова.

close 100% Театр драмы им. Искандера (Абхазия, г. Сухум) РОСКОНЦЕРТ

Театр покажет еще одну постановку — «Кровавая свадьба» по роману Гарсиа Лорки о непобедимой, всепоглощающей страсти, столкновении традиций и человеческой природы, чести и искуплении, любви и смерти. «В этом спектакле режиссер Мария Романова пошла правильным путем — чувственным, символическим, мифологическим, образным, эмоциональным, поэтическим – через подлинные чувства, подлинные страсти. Здесь нет «испанщины» в обыденном понимании, никаких гитар и фламенко. Здесь абсолютно поэтизированная история», – рассказывает «Газете.Ru» генеральный директор Государственного русского театра драмы им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба.

Спектакли «Красавец мужчина» и «Кровавая свадьба» увидят жители Новокузнецка 21 и 22 июня; Горно-Алтайска — 24 и 25 июня.

«Мы участвуем в «Больших гастролях» ежегодно с 2017 года, — продолжает комментарий Ираклий Хинтба. — Это уникальная возможность встречи с российским зрителем, которого мы очень любим. И театры имеют возможность показать свои постановки в максимальном качестве со всеми декорациями и реквизитом, потому что Министерство культуры Российской Федерации и РОСКОНЦЕРТ берут на себя все расходы по транспортировке. Нас всегда очень хорошо принимают в России: полные залы, овации. Нас хотят видеть в разных городах России, и благодаря «Большим гастролям», РОСКОНЦЕРТу, Минкультуры России в лице его руководителя Ольги Борисовны Любимовой нас знают, приглашают на фестивали, и мы сами выезжаем на гастроли в Москву. Очень многое они для нас делают, скрепляя таким образом общее культурное пространство России».

С постановкой «Снегурочка. Не сказка» Национальный русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова из Казахстана погружается в одну из самых нестандартных и еще не разгаданных пьес Островского. В ней автор исследует народную душу, где все погранично и все до дна. Каждый персонаж несет в себе черты русского характера с его перегибами, неистовостью, жадностью и в тоже время с той духовностью и той красотой, которые можно встретить в любом из нас.

«Алчные маргиналы Бобыль с Бобылихой, современный, демократичный Царь-батюшка, не от мира сего Снегурочка и огненная земная Купава — все эти образы содержат в себе и проносят сквозь свои сюжетные линии самые важные для верующего человека темы: искушения, жертвы, обретения духовной любви как единственного смысла жизни», – говорится в описании постановки на сайте театра, который ждут в 24-25 июня в Кирове и 29-30 июня в Йошкар-Оле.

Проводники русской культуры

Национальный русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова празднует в этом году 90-летие. В последние годы театр активно участвует в казахстанских и международных фестивалях, достойно представляя отечественную культуру на таких крупнейших театральных форумах, как Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественник» (г. Саранск), Международный фестиваль «По шелковому пути» (Мюльхайм, Германия), Международный Театральный фестиваль Шелкового пути (г. Сеул, Южная Корея).

В 2012 году президент Российской Федерации Владимир Путин направил в адрес театра благодарственное письмо, в котором высоко оценил «большой вклад в популяризацию русского театрального искусства, сохранение русской культуры в Республике Казахстан, укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан». Это высокая честь и серьезная награда для коллектива, свидетельство того, что русская драма достойно представляет театральное искусство Казахстана и успешно интегрируется в мировое культурное пространство.

По пьесам Островского также покажут спектакли — Государственный Молодежный театр из Узбекистана («На бойком месте» —27-28 июня в Казани), Национальный академический драматический театр им. М. Горького из Беларуси («Opus 40. Бесприданница» — 28-9 июня в Уфе и 1-2 июля в Оренбурге), Государственный русский драматический театр им. К. С. Станиславского из Армении («Женитьба Бальзаминова» —25 июня в Саратове).

close 100% Ереванский Государственный Русский Драматический Театр имени К. Станиславского РОСКОНЦЕРТ

Кстати, Государственный русский драматический театр им. К. С. Станиславского из Армении принимает участие в программе «Большие гастроли» впервые.

«Большие гастроли» – замечательная идея Минкультуры России и РОСКОНЦЕРТа, - считает Художественный руководитель Ереванского русского драматического театра имени К. Станиславского Карен Нерсисян. – Этот постояннодействующий мегафестиваль объединяет театральное пространство. Мы смотрим спектакли друг друга, обмениваемся опытом, повышаем собственную «планку», налаживаем профессиональные связи... И главное - в выигрыше зритель - для него это возможность «расширить горизонты» Для коллектива – это большой праздник. По нашим наблюдениям зрительское восприятие в разных городах и странах очень отличается. Для спектакля это невероятно полезно – он обретает новые грани. А для труппы просто необходимо - мы лучше узнаем себя. Для театра очень вредно «вариться в собственном соусе».

25 июня на сцене старейшего театра России – Саратовского государственного академического театра драмы имени И. А. Слонова – Ереванский Театр русдрамы покажет постановку «Женитьба Бальзаминова». Смешной маленький человечек, лишенный ума, красоты и таланта, устраивает свою жизнь – мечтает, капризничает, творит глупости — и... неожиданно остается в выигрыше! За виртуозной легкостью витиеватого авторского текста — острая ирония, за безудержной веселостью жанровых картинок — безжалостный сарказм. А 26 июня в постановке Карена Нерсисяна на сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева будет представлен спектакль «Люди. Звери. Обстоятельства». Зрители увидят одиннадцать коротких историй о смысле жизни и о сегодняшнем дне. Это первая постановка пьесы американского драматурга Дона Нигро в Армении. В русском переводе пьеса называется «Звериные истории». Веселая, грустная, иногда страшная — сегодня она обретает особое звучание.

Артисты же Драматического театра имени Коста Хетагурова (Республика Южная Осетия) выйдут на сцену 26-27 июня в Ульяновске. В рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли» на сценах Ульяновского драматического театра им. И.А. Гончарова и Государственного русского драматического театра Республики Мордовия будут показаны спектакли «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана и «Коста», поставленный к 160-летию со дня рождения Коста Хетагурова, основоположника осетинского литературного языка, гениального поэта, художника и публициста. Режиссер из Санкт-Петербурга Роман Габрия взял за основу сценария наиболее тяжелый отрезок биографии Коста.

close 100% Юго-Осетинский государственный драматический театр им. К.Л. Хетагурова. РОСКОНЦЕРТ

Главного героя играют сразу три артиста: роль поэта — активного борца за права народа — исполняет молодой артист Эдуард Гаглоев. Поэта, влюбленного в русскую красавицу Анну Попову, играет заслуженный артист РЮО и РСО-А — Батрадз Кумаритов. Коста в петербургской больнице и в последние дни жизни – народный артист РЮО и РСО-А — Дмитрий Парастаев. Именно о петербургской части биографии поэта и повествует большая часть спектакля. В постановке звучат стихи поэта, как на осетинском, так и русском языках.

«Для нашего театра участие в «Больших гастролях» – это выход на пространство Российской Федерации, где мы можем показать не только искусство нашего театра, но и рассказать спектаклями о нашей Республике. Уже в третий раз мы принимаем участие в проекте. В прошлом году мы были в Тамбове и Воронеже. Зрители приняли нас очень тепло, подходили, говорили слова благодарности, восхищались работой артистов. Для нас это стало еще одним стимулом работать еще лучше», – сказал «Газете.Ru» директор Юго-Осетинского государственного драматического театра им. К.Л. Хетагурова Тамерлан Дзудцов.

Все театры, приехавшие в Россию по программе «Большие гастроли», играют исключительную роль в истории театральной культуры своих стран.

Например, созданный в 1931 году Государственный драматический театр Южной Осетии в 1995 году был признан национальным достоянием Республики. Ереванский русский драматический театр имени К. С. Станиславского, считает своей главной задачей пропаганду русской сценической культуры, и постоянно обращается к русской классике: имена Гоголя и Чехова, Толстого и Горького годами не сходят с афиш театра.

Национальный академический драматический театр имени Максима Горького также является национальным достоянием Республики, одним из центров театрального искусства Беларуси и неотъемлемой частью культурной жизни страны.

А основанный в 1928 году Молодежный театр Узбекистана — один из старейших театров в Средней Азии, лауреат премии имени Кирилла Лаврова. С 1997 года театр является членом Международной Ассоциации детских и молодежных театров. Сегодня он известен далеко за пределами своей страны и поддерживает контакты с посольствами многих стран и с международными организациями.

close 100% Государственный Молодежный театр Узбекистана РОСКОНЦЕРТ

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера («Русдрам») в декабре 2016 года Министерство культуры Абхазии объявило «прорывом года».

«Причины такого стремительного развития театра — наличие понятной концепции у руководства, четкое формирование репертуарной политики и чуткая реакция на все новое», — сказала министр культуры Эльвира Арсалия.

Организаторы проекта отмечают, что русским театрам, работающим за за границей, сегодня особенно необходима непосредственная связь с русским языком и современной российской культурой. Поэтому приоритетными задачами зарубежного направления становятся расширение профессионального сотрудничества между российскими и зарубежными русскоязычными театрами, их взаимное продвижение и увеличение зрительской аудитории.

Во время таких гастролей артистам русских зарубежных театров предоставляется уникальная возможность погружения в языковую среду, а также непосредственное общение с современным российским зрителем.

Российская публика открывает для себя новые имена зарубежных талантливых артистов и режиссеров, а зарубежная зрительская аудитория — достижения лучших отечественных театров.

Большинство гастролей зарубежного направления сопровождаются аншлагами в зрительных залах и слоганом на афишах: «Впервые в нашем регионе».

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России, включающий две масштабные программы: «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы-Россия» (гастроли национальных коллективов) реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.