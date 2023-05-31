«Проклятие. Ночь страха»: ирландский фолк-хоррор про маму, дочь и потустороннее зло между ними

1 июня в российский прокат выходит ирландский фолк-хоррор «Проклятие. Ночь страха» (оригинальное название «Ты не моя мама»), переосмысляющий семейные ценности. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина разбирается в особенностях инди-картины, которая едва ли придется по вкусу широкой аудитории, но должна понравиться ценителям жанра.

Главная героиня — старшеклассница Шар, проживающая в тихом ирландском пригороде вместе со своей мамой Анджелой, дядей Аароном и бабушкой Ритой. Дома девочка страдает от отстраненности родственников, а в школе — от буллинга одноклассниц. Накануне очередного празднования Хэллоуина (кстати, Ирландия — родина праздника), в семье Шар происходит странное: ее мама внезапно пропадает на сутки, а когда возвращается, ведет себя странно. Или, если выражаться терминологией жанра, — так, словно в нее что-то вселилось.

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Бабушка сообщает Шар, что ее маму подменили потусторонние силы, а справиться со злым двойником можно при помощи огня, который по древнему поверью способен изгонять из человека все недоброе. Так на плечи одинокой и растерянной девочки-подростка ложится сложная задача — спасти маму из лап чистого зла.

Сценаристка и режиссерка фильма Кейт Долан, объясняя свой замысел, ссылается на ирландский фольклор. Согласно нему, тех, в ком подозревали присутствие злой силы, сжигали на костре. Вопреки этой отсылке, центральным персонажем фильма оказывается не мама девочки, которая из фигуры защитницы постепенно трансформируется в главный источник опасности, а сама Шар — одинокий и затюканный подросток, справляющийся с болезненным опытом взросления.

«Проклятие. Ночь ужаса», как, например, уже ставший культовым «Бабадук» — ужастик, в котором ужас — не более чем фон для раскрытия истории, никак не ее главная движущая сила. В «Бабадуке» через призму хоррора исследовалась тема депрессии, которая обретала физическое воплощение. Буквально — страшное нечто становилось продолжением внутренних «демонов» героини, превращаясь в точный образ состояния человека, столкнувшегося с ментальными проблемами.

close 100% Кадр из фильма «Проклятие. Ночь страха» (2021) Bankside Films

Картина Долан — это еще один представитель поджанра slow burn (слоуберн) хорроров, в которых события развиваются намеренно неспешно, потому что атмосфера — важнее. Только вместо депрессии здесь исследуется проблема взросления ребенка: когда детство уже позади, а следующий этап жизни пугает до чертиков. Пропажа матери, которую впоследствии сложно узнать, становится символом подросткового одиночества — когда чувствуешь себя одним/одной во всем мире, без такой нужной поддержки взрослых.

Долан работает с вечной историей отцов и детей (в данном случае матери и дочери) аккуратно, без очевидных стилистических перегибов. Как и полагается маленькому инди-фильму, он доказывает, что цельный авторский замысел важнее больших бюджетов и спецэффектов. При том, что здесь хватает пугающих сцен, в которых мама из человека, к которому хочется прижаться, превращается в страшную фигуру, от которой хочется спрятаться подальше.

Любопытно и то, что «Проклятие. Ночь страха» продолжает внезапно возникшую цепочку ирландских хорроров, переосмысливающих семейные ценности. В том же 2021-м на экраны вышла картина «Сын», в котором мать и сын сбегали от последователей религиозного культа. И, если сперва лента казалась очередной историей про опасное сектантство, постепенно выяснялось, что в сердце сюжета — материнский страх того, что с твоим ребенком может быть что-то не так; что он будет как-то отличаться.

Картина Долан (иронично, что у ее однофамильца из Канады Ксавье Долана тоже есть проект, исследующий дурных матерей — драма «Мамочка»), напротив, погружается в эту тему через оптику ребенка: что, если проблема в моей маме? Отсюда и оригинальное название фильма «Ты не моя мама», которое обидным образом теряется в локальной адаптации.

close 100% Кадр из фильма «Проклятие. Ночь страха» (2021) Bankside Films

Считается, что жанр ужасов, как никакой другой, помогает зрителю пережить внутреннюю травму. Этому способствует сама структура жанра: сперва нарастает сильный саспенс, за которым следует долгожданный катарсис — эмоциональный выплеск. А в слоубернерах, благодаря тягучей и неспешной атмосфере, этот эффект усиливается за счет иммерсивности восприятия. Настолько подробно погружаясь в мир фильма, зритель из простого наблюдателя становится соучастником событий.

«Проклятие. Ночь страха» пополняет ряды терапевтических хорроров, которые медленно искрятся, но к финалу высекают большое и яркое пламя. И пусть саму Долан можно подловить на нехватке авторской находчивости, а сценарий грешит незакрытыми сюжетными линиями, это любопытное и талантливое кино, явно не рассчитанное на широкую аудиторию. Но ценителям жанра оно должно прийтись по вкусу — особенно тем, кто хорошо помнит себя подростком.