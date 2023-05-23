«Иллюзия побега» — загадочный скандинавский триллер про семейные пары двойников

25 мая в российский прокат выходит «Иллюзия побега» — скандинавский триллер о тихой семейной паре, переехавшей в лес, чтобы обрести душевный покой. Но на новом месте их ждет неожиданный сюрприз — идиллию нарушают незваные гости. Что самое удивительное — их точные копии. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о многоликой картине, в чьих чертах тоже много узнаваемого, но и масса незнакомого.

Супруги Стине и Тейт вместе с маленьким сыном решаются на необычный эксперимент. Из шумного Копенгагена они переезжают на один год в лес. Герои арендуют уютный дом на берегу реки и адаптируются к новой для себя жизни: без лишних глаз и с максимальным погружением в природу. Тейт начинает вести подкаст о новом образе жизни, Стине работает над собственной книгой. Позже выясняется, что одной из причин уединиться является недавний болезненный опыт, связанный с изменой Тейта.

close 100% Кадр из фильма «Иллюзия побега» Пресс-служба кинопрокатной компании «Про:взгляд»

Скоро в их отношения снова влезает «третий», а точнее — пара, в которой герои узнают себя, причем буквально. Они своего рода доппельгангеры — те, в ком проявляется темная сторона личности Стине и Тейта. Умиротворенный мир героев рушится, а стремление познать себя заводит их в самую чащу сумрачного Дантового леса.

Скандинавское кино любит исследовать человека в изоляции (из свежих примеров —«Не говори никому»). В фильме «Иллюзия побега» тихая семейная драма об усталости жителей большого города трансформируется в напряженный психологический триллер о том, что даже на краю света невозможно убежать от самого себя.

Фильм режиссерки Каролин Лингби в оригинале называется «Суперпозиция», что вне зависимости от сферы применения (будь это квантовая механика или психология) говорит приблизительно об одном и том же: о результате, который возникает при помещении чего-то одного поверх другого, что порождает новые реакции — физические или эмоциональные. И дебютная полнометражная работа постановщицы ровно об этом — о наслоении жизни в ее самых разных сценариях.

close 100% Кадр из фильма «Иллюзия побега» Пресс-служба кинопрокатной компании «Про:взгляд»

Реальность героев расщепляется, когда Стине замечает на другом берегу реки неожиданных гостей. Но первая реакция супругов даже не испуг, а раздражение: надо же, хозяин дома, пообещавший тотальное уединение, обманул, задрав цену. Затем во время лесной прогулки с сыном Стине замечает таинственную женщину, которая словно опасная ницшевская бездна, всматривается в Стине, пока та делает то же самое. За время этих гляделок Стине теряет сына, которого вскоре все же находит, но мальчик сам не свой. Ребенок постоянно плачет и просится к маме. «Вот же я, я здесь», — отвечает напуганная героиня. «Нет, ты не моя мама», — настаивает заплаканный малыш.

Растерянные герои, обнаружив, что они не одни в этой микровселенной, решают вернуться в город, но вот западня — ночью дорога из леса неизменно ведет их назад к арендованному дому. Альтернативы нет — придется взглянуть в лицо и своему страху, и собственного двойника, чтобы ужаснуться от увиденного.

Истории про доппельгангеров — излюбленная тема для авторского кино — от страшной социальной сатиры в духе «Мы» Джордана Пила до чисто жанрового хоррора вроде «Тельмы» Йоакима Триера.

Иногда сюжет мутирует в историю не столько про двойников, сколько про подмену. Несколько лет назад в «Убийстве священного оленя» Йоргоса Лантимоса герой Барри Кеогана ставил персонажа Колина Фаррелла перед мучительным выбором. Потерявший на операционном столе пациента хирург должен теперь отдать в жертву собственного ребенка, чье место намеревается занять осиротевший подросток.

В еще более раннем «Рождении» Джонатана Глейзера, который прямо сейчас покоряет Каннский кинофестиваль своей «Зоной интересов», речь шла про вдову в исполнении Николь Кидман, на чьем пороге однажды объявился неизвестный подросток. Мальчик утверждал, что он — реинкарнация ее умершего мужа. Растерянность вдовы, изначально воспринявшей слова незнакомца как злой фарс, сменяется подозрениями, когда подросток начинает делиться такими подробностями семейной жизни героини, о которых не мог знать никто, кроме ее мужа. Теперь женщине предстояло разобраться и в самой сути происходящего, и в собственных чувствах, в которых острее всего отзывалась старая, так и не зажившая рана.

close 100% Кадр из фильма «Иллюзия побега» Пресс-служба кинопрокатной компании «Про:взгляд»

«Иллюзия побега» тоже через форму парадокса (откуда в одном лесу оказались сразу две идентичные семейные пары?) старается исследовать внутреннюю противоречивость героев. Для этого Лингби противопоставляет одинаковых супругов из разных пар, миксуя их между собой: внутри они так же похожи, как и внешне или под общей личиной скрываются совершенно разные характеры? И вообще — происходящее это дар, позволяющий все исправить, или проклятье, которого не удастся избежать?

Этими запутанными тропами можно блуждать долго, но важно отметить, что сама Лингби точно знает намеченный маршрут и не сбивается с пути. По мере того как развивается сюжет и нарастает саспенс, история становится только объемнее и многослойнее. И это отличное качество для триллера, который меньше всего хочет быть жанровой страшилкой и стремится встать на одну ступень с умным психологическим кино. Что ему бесспорно удается.