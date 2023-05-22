«Татьяна взрослеет вместе со зрителями». Актриса Валентина Рубцова — о новом сезоне сериала «СашаТаня»

— В июне сериалу «СашаТаня» исполняется уже 10 лет. Как вам ощущается этот промежуток времени — и что для вас значит данный проект?
— Время пролетело, как один миг. За эти годы произошло множество событий, интересных и увлекательных. Над сериалом работает большая команда талантливых людей — это не просто создатели, это люди, которые верят в наш проект и любят его искренне. В киномире многие хотят попасть в нашу команду, потому что у нас все делается с любовью и огоньком! А я просто счастлива быть частью такой команды!
— На ваш взгляд, что позволило ситкому долгие годы оставаться на плаву и по продолжительности обогнать «Универ»? Ощущается ли здесь аналогия с реальностью — несколько университетских лет и долгая взрослая жизнь?
— На плаву нам помогает оставаться зрительская любовь. И мы очень любим наш проект, это главный секрет.
— По вашим ощущениям, какие изменения в Тане произошли за последнее десятилетие?
— Татьяна взрослеет вместе со своим зрителем. Становится мудрее и терпимее, она перестала суетиться. Это молодая женщина, которая точно знает, чего хочет. Так приятно получать сообщения от ребят, которые начали нас смотреть в пору своего студенчества и параллельно с нашими героями обзавелись семьями и детишками… А недавно одна пожилая дама сказала: «Знаете, а я и в жизни использую Танины советы». Представляете?
— В новом сезоне главные герои ждут пополнения в семье. Как Таня будет переживать этот волшебный период?
— Татьяна продолжит работать, но некоторые обязанности в силу гормональной перестройки будут ей даваться непросто. Но она со свойственной ей настойчивостью и чувством юмора будет выполнять свои профессиональные задачи.
— В описании сезона говорится, что в одной из серий Саша наймет проститутку, чтобы понравиться Тане. Звучит безумно! Как вы лично относитесь к поступкам героев? Представляете ли, что такое возможно в жизни?
— В этой ситуации я могу выступать исключительно как сторонний наблюдатель. А в жизни даже «невозможное возможно».
— Еще со времен «Универа» вы находитесь в постоянной связи с Андреем Гайдуляном, который играет Сашу. Кем он для вас ощущается? Коллегой, другом или братом?
— Я считаю, что мне очень повезло работать и дружить с Андреем Гайдуляном. У нас очень напряженный график, мы работаем шесть дней в неделю по 12-14 часов, но вместе с ним это время пролетает незаметно, он всегда поддерживает меня и нашу команду. И не только на съемках. Недавно я играла спектакль в театре «Русская песня», и Андрей посетил его вместе со своей женой Сашей Велескевич (она с недавних пор играет в сериале Зубову, учительницу Алешки). Когда я услышала смех Андрея из зала, мне стало спокойнее, страх исчез!
— Дружит ли Андрей с вашей семьей? Как к нему относится ваш супруг?
— Я вам так скажу: Андрей уже практически член нашей семьи. Он даже моему мужу звонит со словами: «Привет! Это муж твоей жены звонит». А Артур у меня самый мудрый мужчина во Вселенной!
— У многих людей вы ассоциируетесь только с Таней, несмотря на участие в других проектах и театральную деятельность. Не задевает ли вас это?
— Для меня важно, что я, как актриса, дарю людям радость и удовольствие. Благодаря съемкам в «СашеТане» я получила профессиональный опыт, и мне очень приятно, что люди мне всегда улыбаются.
— Тяжело ли, живя в Сочи, ездить на работу в столицу?
— За долгие годы такого режима я уже привыкла. И всегда ищу плюсы: смена обстановки, климата, картинки за окном. Но главное — в Сочи я рядом с самыми важными людьми в моей жизни, мужем и дочкой. При этом есть и вещи, которые мне всегда тяжело даются — разлука с семьей. Но у нас есть видеосвязь, и это прекрасно!
— В начале 2000-х вы пели в группе «Девочки». Любите ли вы петь сейчас — дома или в караоке? Были ли у вас мысли о возобновлении карьеры исполнительницы?
— О да, время в группе «Девочки» открыло мне двери в загадочный и прекрасный мир шоу-бизнеса. Совместные гастроли и выступления с легендарными артистами, возможность просто поговорить с любимыми исполнителями – это бесценно. Дома я пою всегда, но караоке — не мое, слишком громко. А возобновить вокальную карьеру я бы согласилась только под руководством гениального Игоря Матвиенко, моего первого продюсера!
— Как вам удается придерживаться здорового образа жизни — регулярного занятия спортом, правильного питания, интервального голодания? Есть ли у вас слабости, от которых не можете отказаться?
— Я очень дисциплинированный человек в плане здоровых привычек, питаюсь правильно, полностью исключила из рациона промышленный сахар, занимаюсь физкультурой. Еще я хожу к косметологу, делаю моделирующий массаж лица. Уколы красоты, пластика, филлеры мне кажутся избыточными. К тому же сейчас на экране так мало актрис с натуральной внешностью, и мне нравится быть одной из них.
— Есть ли у вашей 11-летней дочери Софьи желание пойти по вашим стопам? Если она скажет, что хочет стать актрисой, как вы к этому отнесетесь?
— Если мой ребенок скажет, что хочет получить профессию актрисы, я всецело поддержу!
— В одном из интервью вы сказали, что запретили дочери пользоваться соцсетями до совершеннолетия. Почему именно до такого возраста? Как к этому запрету относится Софья?
— Соня — наша Вселенная! И мне хочется, чтобы информационное пространство вокруг нее было безопасным.