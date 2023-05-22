«Татьяна взрослеет вместе со зрителями». Актриса Валентина Рубцова — о новом сезоне сериала «СашаТаня»

Новый сезон семейного ситкома «СашаТаня» вышел на ТНТ 15 мая. В июне 2023 года спин-оффу сериала «Универ» с Андреем Гайдуляном и Валентиной Рубцовой в главных ролях исполнится 10 лет. Перед премьерой Рубцова рассказала «Газете.Ru», как за эти годы изменилась ее героиня и что нового будет в грядущем сезоне, а также поделилась своими секретами красоты и здоровья.

— В июне сериалу «СашаТаня» исполняется уже 10 лет. Как вам ощущается этот промежуток времени — и что для вас значит данный проект?

— Время пролетело, как один миг. За эти годы произошло множество событий, интересных и увлекательных. Над сериалом работает большая команда талантливых людей — это не просто создатели, это люди, которые верят в наш проект и любят его искренне. В киномире многие хотят попасть в нашу команду, потому что у нас все делается с любовью и огоньком! А я просто счастлива быть частью такой команды!

— На ваш взгляд, что позволило ситкому долгие годы оставаться на плаву и по продолжительности обогнать «Универ»? Ощущается ли здесь аналогия с реальностью — несколько университетских лет и долгая взрослая жизнь?

— На плаву нам помогает оставаться зрительская любовь. И мы очень любим наш проект, это главный секрет.

— По вашим ощущениям, какие изменения в Тане произошли за последнее десятилетие?

— Татьяна взрослеет вместе со своим зрителем. Становится мудрее и терпимее, она перестала суетиться. Это молодая женщина, которая точно знает, чего хочет. Так приятно получать сообщения от ребят, которые начали нас смотреть в пору своего студенчества и параллельно с нашими героями обзавелись семьями и детишками… А недавно одна пожилая дама сказала: «Знаете, а я и в жизни использую Танины советы». Представляете?

— В новом сезоне главные герои ждут пополнения в семье. Как Таня будет переживать этот волшебный период?

— Татьяна продолжит работать, но некоторые обязанности в силу гормональной перестройки будут ей даваться непросто. Но она со свойственной ей настойчивостью и чувством юмора будет выполнять свои профессиональные задачи.

— В описании сезона говорится, что в одной из серий Саша наймет проститутку, чтобы понравиться Тане. Звучит безумно! Как вы лично относитесь к поступкам героев? Представляете ли, что такое возможно в жизни?

— В этой ситуации я могу выступать исключительно как сторонний наблюдатель. А в жизни даже «невозможное возможно».

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— Еще со времен «Универа» вы находитесь в постоянной связи с Андреем Гайдуляном, который играет Сашу. Кем он для вас ощущается? Коллегой, другом или братом?

— Я считаю, что мне очень повезло работать и дружить с Андреем Гайдуляном. У нас очень напряженный график, мы работаем шесть дней в неделю по 12-14 часов, но вместе с ним это время пролетает незаметно, он всегда поддерживает меня и нашу команду. И не только на съемках. Недавно я играла спектакль в театре «Русская песня», и Андрей посетил его вместе со своей женой Сашей Велескевич (она с недавних пор играет в сериале Зубову, учительницу Алешки). Когда я услышала смех Андрея из зала, мне стало спокойнее, страх исчез!

— Дружит ли Андрей с вашей семьей? Как к нему относится ваш супруг?

— Я вам так скажу: Андрей уже практически член нашей семьи. Он даже моему мужу звонит со словами: «Привет! Это муж твоей жены звонит». А Артур у меня самый мудрый мужчина во Вселенной!

— У многих людей вы ассоциируетесь только с Таней, несмотря на участие в других проектах и театральную деятельность. Не задевает ли вас это?

— Для меня важно, что я, как актриса, дарю людям радость и удовольствие. Благодаря съемкам в «СашеТане» я получила профессиональный опыт, и мне очень приятно, что люди мне всегда улыбаются.



— Тяжело ли, живя в Сочи, ездить на работу в столицу?

— За долгие годы такого режима я уже привыкла. И всегда ищу плюсы: смена обстановки, климата, картинки за окном. Но главное — в Сочи я рядом с самыми важными людьми в моей жизни, мужем и дочкой. При этом есть и вещи, которые мне всегда тяжело даются — разлука с семьей. Но у нас есть видеосвязь, и это прекрасно!

— В начале 2000-х вы пели в группе «Девочки». Любите ли вы петь сейчас — дома или в караоке? Были ли у вас мысли о возобновлении карьеры исполнительницы?

— О да, время в группе «Девочки» открыло мне двери в загадочный и прекрасный мир шоу-бизнеса. Совместные гастроли и выступления с легендарными артистами, возможность просто поговорить с любимыми исполнителями – это бесценно. Дома я пою всегда, но караоке — не мое, слишком громко. А возобновить вокальную карьеру я бы согласилась только под руководством гениального Игоря Матвиенко, моего первого продюсера!

— Как вам удается придерживаться здорового образа жизни — регулярного занятия спортом, правильного питания, интервального голодания? Есть ли у вас слабости, от которых не можете отказаться?

— Я очень дисциплинированный человек в плане здоровых привычек, питаюсь правильно, полностью исключила из рациона промышленный сахар, занимаюсь физкультурой. Еще я хожу к косметологу, делаю моделирующий массаж лица. Уколы красоты, пластика, филлеры мне кажутся избыточными. К тому же сейчас на экране так мало актрис с натуральной внешностью, и мне нравится быть одной из них.

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— Есть ли у вашей 11-летней дочери Софьи желание пойти по вашим стопам? Если она скажет, что хочет стать актрисой, как вы к этому отнесетесь?

— Если мой ребенок скажет, что хочет получить профессию актрисы, я всецело поддержу!

— В одном из интервью вы сказали, что запретили дочери пользоваться соцсетями до совершеннолетия. Почему именно до такого возраста? Как к этому запрету относится Софья?

— Соня — наша Вселенная! И мне хочется, чтобы информационное пространство вокруг нее было безопасным.