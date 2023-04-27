Интервью с певицей Рей — об озвучке мультфильма «Яга и книга заклинаний», музыке и семье

Мультфильм «Яга и книга заклинаний» 27 апреля вышел в российский прокат. Главных героев в нем озвучили актеры Юлия Хлынина и Федор Бондарчук, а также певица Рей (Лидия Чистякова-Ионова). В интервью «Газете.Ru» артистка рассказала о процессе озвучивания своего персонажа, общении с коллегами, благодарности матери Наталье Чистяковой-Ионовой (Глюкоза) и негативном отношении к слухам о себе в желтой прессе.

— Как вы получили роль актрисы дубляжа Синеглазки?

— Я долго хотела озвучить какого-нибудь персонажа. Но это очень семейная тема. Сначала мне говорили: «Нет, твой голос пока что не подходит», потому что это было давно, я была намного меньше. А потом как-то так получилось, что я прошла пробы. И я такая: «Ура, я буду озвучивать!»

— Каким вам запомнился этот опыт? Было ли сложно на первых порах?

— Если честно, было сложно. Помню, как в первый день я приехала на студию с трясущимися руками, пыталась подобрать правильно голос, потому что мой низковат для данного персонажа. Но было очень весело, потому что тебя направляют, ты учишься чему-то новому. Это невероятно крутой опыт. Все происходило спокойно. И уже на второй-третий день мне было комфортно. Мы работали с нереальной надеждой на мультик, потому что очень много сил было вложено в его создание.

— В 2015 году вы озвучили волшебницу в мультфильме «Савва. Сердце воина». Можете ли сравнить эти два опыта?

— В «Савве» я озвучивала маленькую волшебницу, это была небольшая роль, и я сама была маленькой. Это было сложнее, потому что у меня внимание гуляло, я пыталась сосредоточиться, мне было страшно в будке, да и записывали меня рядом с ребятами, которые говорили мне, что делать. Еще так получилось, что на студии, где мы записывали, был ремонт — мы прерывались, чтобы подождать, когда перестанут сверлить. В общем, там было больше хаоса, а здесь — более организованно и четко.

— Как был организован процесс озвучивания? Вы общались с коллегами Федором Бондарчуком и Юлией Хлыниной в студии от имени своих персонажей — или реплики записывались отдельно?

— Озвучивание — герметичный процесс, каждый делает это отдельно от другого участника проекта. Сначала я вообще не знала, кто еще озвучивает мультфильм, кроме Федора Бондарчука. И то потому, что папа мне рассказал: «Ура, у нас Лешим будет Федя». Я знала, что мне нужно озвучить, и я это сделала. Потом познакомилась с чудесной актрисой Юлией Хлыниной, которая озвучивала Ягу. Мы снимали вместе промо-видео. Милейшая девушка — если честно, было бы очень классно поработать вместе с ней. Но нет, процесс озвучивания — это когда ты один в студии, а режиссер за стеной будки говорит тебе, что делать.

— Ваша героиня Синеглазка — какая она? Есть ли сходства между ней и вами настоящей?

— Я очень люблю Синеглазку, она запала мне в сердце. Но мы сильно отличаемся по характеру, потому что я более пассивный человек, чем Синеглазка, если честно. Я больше интроверт, заряжаюсь в одиночестве, а Синеглазка постоянно рвется кого-то спасать или делать что-то в этом роде. Меня удивляет храбрость персонажа и то, как она при этом сохраняет нотку нежности. Она же, все-таки, принцесса — вот почему остается небольшая нотка нежности, скрывающаяся за ее бунтарством. И, если честно, я завидую ее целеустремленности.

close 100% Кадр из трейлера, пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

— Вместе с семьей вы посетили премьеру мультфильма в кинотеатре «Октябрь». Какие эмоции у вас были от просмотра? Довольны ли вы своей работой?

— Я безумно довольна, мультик мне очень понравился. Я очень рада, что смогла его полностью посмотреть, потому что раньше видела только отдельные эпизоды. Мне очень понравились шутки — во многих мультиках такого не хватает. Я думаю, что сама премьера прошла отлично. Я ехала туда с дрожащими руками, потому что боюсь давать интервью, выходить на красную дорожку и так далее. Пересилила себя, сделала все как надо.

— Как родные и близкие поддержали вас на премьере?

— Папа был на нервах с самого начала дня. Помню, мы с ним созвонились, радовались, что наконец-то выходит эта большая работа, наш мультфильм. Честно, просто вместе радовались. Поздравляли друг друга, хвалили. Мои друзья, которые были там, сказали мне: «О, круто, твой персонаж не выбивался, ты большая молодец». Я так радовалась! Я безумно счастлива, что смогла поучаствовать в этом проекте.

— Ваша младшая сестренка Вера дебютировала в кино, озвучив в мультфильме Ядвигу. Хочет ли она и дальше озвучивать мультфильмы — или, может быть, стать актрисой?

— Да, она хочет стать актрисой, много чем занимается, она вообще молодчинка. Мы записывались в разные дни — и я даже не знаю, как она записывалась, к сожалению. Она говорит, что ей безумно понравилось, хоть она и предпочитает игровое кино. Вера большая молодец, я вообще сначала даже не поняла, что это ее реплики звучат. Все, что я могу сказать, — я ей очень горжусь.

close 100% Фотограф Анна Темерина

— А вы сами хотели бы попробовать себя в качестве актрисы на экране или в театре?

— Хотелось бы попробовать в качестве опыта. Но я не люблю учить огромное количество текста. Я тексты своих песен периодически не помню, если честно. Если бы я поучаствовала в каком-нибудь фильме, скорее всего, это был бы мюзикл, а у меня была бы прикольная роль, но далеко не главная. Я бы хотела, чтобы в кино больше звучала моя музыка, чем присутствовала я сама.

— Как вы справляетесь с запоминанием текста перед выступлениями?

— Повторяю тексты, обязательно слушаю песни в машине на постоянной основе, репетирую с моим звукорежиссером Федей, который стоит со мной на сцене и страхует меня. Иногда передо мной текст лежит. Но в последнее время с этим проблем намного меньше, потому что я стараюсь сосредоточиться и выучить все тексты.

— Уже 15 июня вам предстоит провести первый сольный концерт. Как проходит подготовка, какие у вас ощущения от ожидания этого события?

— Я вчера собирала списки, чтобы мои близкие люди смогли туда приехать. Это идет просто комом, я готовлюсь, провожу по три репетиции в неделю по несколько часов. Вот сейчас, кстати, еду на вокал, пытаюсь потихонечку морально приготовиться. И сделать это, мне кажется, невозможно. Я очень боюсь сцены. Но сейчас мне кажется, что концерт — это то, что мне нужно сделать, плюс мне точно в итоге понравится. Чувствую себя очень заряженной.

close 100% Из архива певицы ray!

— Ваша мама со стороны выглядит идеальной матерью, которая способствует развитию личности в своих детях. Можете ли вы назвать неочевидные факты, за которые вы благодарны маме?

— Благодаря тому, что мама очень много работает и развивается, мы всей семьей развиваемся вместе с ней. Мы осваиваем новые скиллы, совершенствуемся, следуя ее примеру. У нас все основано на взаимоуважении: никто никому ничего не должен. Все начинается с того, что, если тебя уважают, ты уважаешь в ответ. И тебя никто уважать не будет без твоего уважительного отношения.

— Как вы предпочитаете проводить свободное время и чем увлекаетесь, кроме музыки?

— Времени у меня такого немного, к сожалению. Вот надеюсь, что смогу на майских расчистить свое расписание — у меня просто день рождения скоро, хочется немного пожить в удовольствие. Я в основном провожу время с друзьями, близкими. Увлеклась квестами. Иногда лежу в кроватке, смотрю киношечки всякие.

— В вашем Telegram-канале было видео, в котором вы что-то готовите. Увлекаетесь кулинарией?

— Да, я очень люблю готовить! Когда есть возможность и силы, этим занимаюсь.

— Какое у вас коронное блюдо, которое вы любите и умеете готовить?

— Я вчера научилась готовить онигири. Считаю, что прям очень классно получилось. Но у нас не было рыбы. Вот куплю я слабосоленый лосось и сделаю онигири получше.

— Их же делают не только с рыбой? Еще с кимчи часто бывают, с тофу.

— Многие из моих близких не едят кимчи, из-за чего приходится делать блюдо не таким острым. Они не любят острое.

— Читаете ли вы сообщения в прессе о себе? Сталкиваетесь ли с неправдой или другими неприятными моментами — и как реагируете на слухи?

— Я вижу все, но не сама слежу за всякими пабликами, а мне обязательно кто-то из близких присылает сообщение вроде: «Это правда?» Я отвечаю: «Можешь, пожалуйста, не верить желтой прессе?» Я отношусь к этому очень негативно, потому что абсолютно все мои слова коверкают, берут вещи из ниоткуда, и ты просто сидишь такой и думаешь: «Что вообще происходит?!» Я считаю, что нам надо начать фильтровать вещи, которые мы можем распространять про других людей, если они четко об этом не сказали. И перестать коверкать слова, потому что это может плачевно закончиться.

Я живу в этом с раннего детства, я выросла в атмосфере шоубиза и как-то уже привыкла. И то, это очень неприятно, такие сообщения на меня влияют, приходится прорабатывать это все. Но для человека, который попал в шоу-бизнес не в детстве, а в сознательном возрасте благодаря таланту или по другим причинам, это может плохо закончиться. Потому что давление общества на многих сильно влияет. Особенно если это общество чувствует безнаказанность за то, что пишет в интернете. Я терпеть не могу паблики, желтую прессу, скандалы — часто узнаю о сообщениях о себе последней.