Без драк, но с ослом. Как прошла церемония вручения «Оскара-2023»

Ранним утром 13 марта по московскому времени в кинотеатре «Долби» в Лос-Анджелесе завершилась 95-я церемония вручения премии «Оскар». Комедия «Все и везде и сразу» победила в семи номинациях, включая «Лучший фильм», и стала самой титулованной лентой премии со времен «Миллионера из трущоб». Подробнее о том, как вручали «Оскар» в 2023 году, рассказывает «Газета.Ru».

Победителей объявляли в прямом эфире на телеканале ABC. Открывая церемонию, ведущий Джимми Киммел вспомнил об инциденте на прошлогоднем «Оскаре», когда Уилл Смит ударил Криса Рока за шутку о заболевании жены.

«Мы хотим, чтобы вам было весело, мы хотим, чтобы вы были в безопасности, и самое главное — мы хотим, чтобы я был в безопасности, — сказал Киммел. — Если кто-нибудь совершит акт насилия во время этого шоу, вам вручат «Оскар» за лучшую мужскую роль и разрешат произнести 18-минутную речь».

Фаворитом вечера стал американский фильм «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, получивший семь наград — за лучшую картину, режиссуру, оригинальный сценарий, главную женскую роль, женскую роль второго плана, мужскую роль второго плана и монтаж. Фильм посвящен женщине, которая способна видеть версии себя из параллельных вселенных и, перемещаясь между ними, пытается спасти их от уничтожения. Картина вышла в прокат весной 2022 года и собрала более $103 млн по всему миру, став самым успешным проектом в истории студии A24.

close 100% Режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт с наградами за фильм «Всё везде и сразу» (победа в номинации «Лучший режиссер») Carlos Barria/Reuters

Комедия Квана и Шайнерта стала самым титулованным фильмом со времен «Миллионера из трущоб», который завоевал восемь статуэток в 2009 году. Рекорд по количеству наград (11) по-прежнему делят «Бен-Гур» (1959), «Титаник» (1997) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003).

Малазийская актриса китайского происхождения Мишель Йео стала первой азиаткой, признанной лучшей актрисой «Оскара». Почетной награде предшествовала долгая карьера Йео в боевиках — таких, как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Да, мадам!».

«Дамы, не позволяйте никому говорить вам, что ваш расцвет уже прошел, — сказала 60-летняя актриса. — Для всех мальчиков и девочек, которые смотрят церемонию сегодня, это маяк надежды и возможностей».

Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер — в фильме «Кит» он сыграл болезненно полного мужчину, пытающегося воссоединиться со своей дочерью. В последнее десятилетие звезда фильмов «Джордж из джунглей» и «Мумия» ушел из центра внимания, занимаясь здоровьем и личными проблемами, — удачная роль в «Ките» ознаменовала его возрождение как актера.

close 100% Актеры Мишель Йео («Лучшая женская роль» в фильме «Всё везде и сразу») и Брендан Фрейзер («Лучшая мужская роль» в фильме «Кит») Mario Anzuoni/Reuters

«Я начал заниматься этим бизнесом 30 лет назад — и это, конечно, давалось мне нелегко. Была возможность, которую я не ценил в то время, пока она не исчезла», — сказал Фрейзер, признавая неудачи в своей карьере.

Актер также поблагодарил режиссера Даррена Аронофски за то, что он «подкинул ему творческий спасательный круг и взял его на борт».

Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил уроженец Вьетнама Ке Хюи Куан, сыгравший мужа Йео в фильме «Все везде и сразу». В прошлом он был ребенком-звездой, известным по фильмам «Индиана Джонс и Храм Судьбы» и «Балбесы». В последние годы Куан мало снимался из-за отсутствия возможностей. Принимая награду и рассказывая личную историю, он едва сдерживал слезы.

«Мое путешествие началось на лодке, — сказал он. — Я провел год в лагере для беженцев и каким-то образом оказался здесь, на самой большой сцене Голливуда. Говорят, такие истории бывают только в кино. Не могу поверить, что это происходит со мной. Это американская мечта. Мечты — это то, во что вы должны верить. Я почти отказался от своих. Пожалуйста, оживите свои мечты».

close Слева направо: «Лучший актер второго плана» - Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»), «Лучшая женская роль» - Мишель Йео («Всё везде и сразу»), «Лучшая мужская роль» - Брендан Фрейзер («Кит») и «Лучшая актриса второго плана» - Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу») Певица Леди Гага Певица Леди Гага во время прохода мимо фотографов Полную галерею можно посмореть

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Звезда фильмов «Достать ножи» и «Хэллоуин» Джейми Ли Кертис получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Все везде и сразу». Она посвятила свою награду «людям, поддержавшим жанровые фильмы, над которыми она работала все эти годы». Актриса также напомнила, что ее родители Джанет Ли и Тони Кертис были номинированы на «Оскар» в разных категориях.

Награду за полнометражный анимационный фильм получила картина «Пиноккио Гильермо дель Торо». Мультфильм сделан по мотивам сказки «Приключения Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди. Ранее он получил «Золотой глобус». Приз за лучшую операторскую работу достался ленте Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен», которая также победила в номинациях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный саундтрек» (Фолькер Бертельманн).

Одним из самых запоминающихся моментов «Оскара» стало выступление беременной Рианны. За вечер она сменила несколько образов, в одном из которых оголила живот. Певица исполнила композицию «Lift me up» к сиквелу «Черной пантеры», которая не взяла награду за лучшую песню к фильму. Победителем в этой номинации признали песню «Naatu Naatu» из ленты «RRR: Рядом ревет революция».

close 100% Выступление певицы Рианны на премии «Оскар» с песней Lift Me Up (саундтрек к фильму «Черная Пантера: Ваканда навеки»), посвященной актеры Чедвику Боузману (1976-2020) Carlos Barria/Reuters

В категории «Лучший документальный фильм» победила лента канадского режиссера Дэниела Роэра «Навальный» об Алексее Навальном (включен в список террористов и экстремистов), а лучшим короткометражным игровым фильмом признали «Прощание по-ирландски» Тома Беркли и Росса Уайта. Наградой за лучший адаптированный сценарий была отмечена картина Сары Полли «Говорят женщины». Приз за лучшие визуальные эффекты по праву получил «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона.

Перед награждением художницы Рут Е. Картер («Черная Пантера: Ваканда навеки») за лучший дизайн костюмов Киммел вывел на сцену ослицу Дженни из фильма «Банши Инишерина», что привело зрителей в восторг.

«Дженни — не только актриса. Она — сертифицированный осел эмоциональной поддержки, — сказал Киммел. — Или, по крайней мере, это то, что мы сказали авиакомпании, чтобы посадить ее на самолет из Ирландии. Так что, если вы расстроены, не выиграли, беспокоитесь или, может быть, просто любите мулов, не стесняйтесь подойти и обнять ее».

Без статуэток остались фильм «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, который претендовал на победу в девяти категориях, и представленная в семи номинациях картина «Фабельманы» Стивена Спилберга.