Слушая наше дыхание: в прокате драма «Больше чем никогда» с Вики Крипс и Гаспаром Ульелем

В российском прокате сияет драма «Больше чем никогда». Как сообщает заглавный титр фильма, картина, рожденная под счастливой звездой. И правда, бескрайнего небосвода в ленте Эмили Атеф много, — как и подобает историям о конечности человеческой жизни. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает об одном из самых важных релизов февраля — истории тихого и красивого прощания.

Главная героиня Элен (чарующая Вики Крипс) тяжело больна. Сама она трактует свой диагноз как «идиопатический легочный фиброз», в котором «идиопатический» значит, что врачи не понимают, как его лечить. Говоря простым языком: от нехватки кислорода Элен в ближайшем будущем задохнется и умрет. Есть призрачный шанс побороться за свою жизнь — дождаться пересадки донорских легких, но трансплантация не гарантирует спасение.

close 100% Кадр из фильма «Больше чем никогда» (2022) arte France Cinema

Наполнить легкие воздухом Элен решает на свой лад: знакомится в сети с загадочным мужчиной из Норвегии, скрывающимся за псевдонимом Мистер. Он тоже болен, живет у фьордов и, как и Элен, ищет свой способ прощания с жизнью. Обретя родственную душу, Элен срывается с места и уезжает в Норвегию. Впереди — неизвестность, но хотя бы та, которую она выбрала сама, а не прописанная медиками.

Драму «Больше чем никогда» ошибочно называют последней в карьере Гаспара Ульеля, который трагически погиб в начале 2022 года. На самом деле это его предпоследняя картина, но от этого не менее обожженная каким-то трагическим фатализмом. Герой Ульеля Матье — муж Эллен и пример идеального партнера. Заботливый и нежный, он оберегает жену, не давая ей увянуть в своей обреченности.

Но с каждым разом попытки реанимировать в Элен жажду жизни становятся все больнее. Стоит Элен войти в комнату, как редкие встречи с друзьями оборачиваются общим траурным молчанием. А желание Матье постоянно быть рядом с партнершей превращаются в удушающие объятия: в этой избыточной заботе Элен негде вздохнуть.

Режиссерка фильма Эмили Атеф рассказывает о конечности человеческого существования не впервые. Ранее она уже снимала про женщину, которой больше нет («Три дня с Роми Шнайдер»), и про ту, которая лишает жизни других («Убивая Еву»). Но «Больше чем никогда» кажется ее самым пронзительным портретом о том, как жизнь обречена всматриваться в лицо смерти.

«Живые не могут понять умирающих», — произносит Мистер в одной из доверительных бесед с Элен. Ровно поэтому Матье не может понять, что его с уехавшей женой разделяет не внешняя, а внутренняя дистанция. Героиня Вики Крипс уже прошла этот рубеж и отказалась тратить бесценные последние дни жизни на бесплодные попытки ухватиться за нее.

close 100% Кадр из фильма «Больше чем никогда» (2022) arte France Cinema

Элен куда интереснее всматриваться в горы и водную рябь, слушать шуршание листвы и вдыхать остатки доступного воздуха полной грудью. Она хочет избавить себя от сочувствующих взглядов, а мужа — от необходимости проходить этот страшный путь вместе с ней.

Вики Крипс в своем прошлогоднем «Корсаже» уже пыталась заключить сделку с жизнью и сбегала от последней не буквально, а иносказательно. Ее героиня Елизавета Баварская никак не помещалась в строгие рамки дворянской жизни середины 19-го века и, устав сражаться, решилась на подлог — выпускала в свет вместо себя двойника, чье лицо скрывала темная шаль. В фильме Атеф героиня Крипс отказывается прятаться, хотя побег ее выглядит при этом не менее поэтичным — даже без помощи двойника.

«Больше чем никогда» — спокойное и по-хорошему поминальное кино, провожающее в последний путь Элен. Фильм замедляет жизненный темп и дарит почти интимную атмосферу для разговора: тем, кому больше не с кем поговорить, и тем, кто готов выслушать.

В древнеегипетской «Книге Мертвых», описывающей ритуалы прощания с жизнью, рассказывается о концепции веры египтян в то, что после смерти до этого цельная душа человека распадается на части. Но если при помощи точно выполненных ритуалов все ее части удавалось сохранить, душа покойного продолжала существовать в форме Ах — чистого воздуха, освободившегося от телесной оболочки и наделенного магией.

close 100% Кадр из фильма «Больше чем никогда» (2022) arte France Cinema

Картина Атеф подводит Элен к этой возможности надышаться жизнью в последний раз, не сожалея о своем выборе и не позволяя живым распоряжаться ее желанием умереть. Фильм задает много философских и этических вопросов, единственно верных ответов на которые, конечно же, нет. Но странным образом после истории про острую нехватку жизненного кислорода дышится как никогда легко и спокойно.