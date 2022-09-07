«Пациент» со Стивом Кареллом: спорный сериал про психотерапевта и маньяка, запертых в одном подвале

На Hulu вышел камерный триллер «Пациент» — 10-серийный проект, в котором психотерапевт (Стив Карелл) становится заложником серийного маньяка (Донал Глисон), желающего разучиться убивать других людей. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, как психологическая история со скромным хронометражем оборачивается для зрителя опытом болезненной терапии.

Главный герой шоу, недавно овдовевший психотерапевт Алан (Стив Карелл), просыпается в постели, будто бы очнувшись от дурного сна. Но довольно быстро выясняется, что кошмар продолжается: Алан прикован к кровати в неизвестном ему подвале и осознает, что стал заложником одного из своих нестабильных пациентов.

Тот самый пациент Сэм (Дон Глисон, который возвращается к подобному амплуа после роли убийцы в надрывной «Голгофе» Макдоны) рассыпается в извинениях, но признается, что — вопреки нелепости ситуации — никуда Алана не отпустит. Терапевт необходим ему, чтобы побороть свою кровожадную тягу убивать других людей.

Так начинается 10-серийная экранная дуэль двух маститых актеров и их героев: с одной стороны, ничем не похожих друг на друга, с другой — находящих в оппоненте темные отражения своей души.

close 100% Кадр из сериала «Пациент» (2022) FX Productions

Но если пилотная серия, развешивающая по стенам «темницы» Алана ружья, которые впоследствии должны выстрелить, кажется интригующей, то с течением шоу напряжение рассеивается — и сериал проседает под тяжестью собственных амбиций.

В первую очередь историю губит формат. Авторы выбрали неожиданный (и как показывают первые три эпизода — провальный) хронометраж: серии длятся не больше 25 минут. Казалось бы, динамика и ритм внутри каждого эпизода должны зашкаливать, но сценаристы странным образом умудряются превратить щадящий хронометраж в настоящий зрительский экзамен на усидчивость.

За эти 20 с хвостиком минут каждый эпизод успевает только осмотреться по сторонам и выдать (дай Бог) один более-менее интересный сценарный твист, которого оказывается недостаточно. По большому счету, формат сериала для этой истории подобран на вырост — в полном метре (и двух часах экранного времени) ей было бы комфортней.

close 100% Кадр из сериала «Пациент» (2022) FX Productions

Это иллюзия, что работа с маленькой формой проще. На самом деле — подобные хронометражные изыски обязывают авторов к лаконичности, когда мысль и форма ее изложения выражены настолько емко, что зрителю просто некогда заскучать. Но в «Пациенте» приходится часто сверяться с часами на стене и гадать — когда уже конец сеанса?

Все очень неоднозначно и с главными действующими лицами, оживающими с помощью таланта сыгравших их актеров (Карелл и Глисон — неожиданный, но любопытный дуэт), однако никак не благодаря хорошим аркам героев, которым катастрофически не хватает остроты. Надежду на интересное развитие их отношений дарит трикстерский характер Сэма — патологического лжеца, упрашивающего своего терапевта помочь ему перестать убивать, но при этом не желающего быть с ним до конца честным. Из-за этого Алан вынужден искать лазейки в сознании своего похитителя, рискуя слиться с ним в одно сплошное зло.

История же самого Алана раскрывается благодаря ломаной структуре повествования: каждый эпизод делится на настоящее и прошлое, потому что воспоминания — единственное место, куда герой может сбежать из своего заточения.

close 100% Кадр из сериала «Пациент» (2022) FX Productions

В этих флешбэках жива его жена Бет, а сын Эзра, впоследствии ударившийся в ортодоксальный иудаизм, пока еще чтит семью и родителей сильнее заповедей Торы. Возможно, авторы захотят уравнять опыт Сэма и Алана: первый — результат жестокости своего отца, носитель этого гена разрушения; второй — отец, который не сумел преодолеть болезненную пропасть между собой и взрослым сыном, который отправился на поиски собственной точки опоры в жизни.

Но при всех этих зрительских авансах «Пациент» — опыт неудачной терапии. Со всем имеющимся потенциалом сериал напоминает сеанс у не очень хорошего психотерапевта, который из желания финансовой выгоды растягивает на 10 коротких сессий проблему, для решения которой хватило бы и одного сеанса.