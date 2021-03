Плейлист недели: возвращение Brockhampton, Хаски про Улан-Удэ и «Тима ищет свет»

Brockhampton и Дэнни Браун — «Buzzcut»

Калифорнийский бойбэнд Brockhampton вернулся с долгожданным синглом с грядущего альбома и показал на него клип. Правда, каждого участника коллектива не услышишь — в треке «Buzzcut» читает только Кевин Абстракт, его идейный вдохновитель, а помогает ему в этом деле Дэнни Браун. Дата выхода «Roadrunner» по-прежнему неизвестна.

«Тима ищет свет» — «Стыд»

У «Тимы ищет свет» (он же Тимофея Якимов) вышел сингл «Стыд», посвященный алкогольной зависимости. Несмотря на мрачную тему, трек вышел бодрым и веселым. Артист в нем не только читает рэп, но и поет. «Стыд» — первая песня с нового альбома Тимы. По словам исполнителя, будущий лонгплей расскажет истории разных персонажей.

Хаски — «За Байкалом»

Дмитрий Кузнецов, известный как Хаски, выпустил трек «За Байкалом» — очередное посвящение родине рэпера Улан-Удэ и путеводитель по местным нравам. «За Байкалом лучше не светить хлебалом. Говорят, здесь навалом у кого с башкой провалы», — предупреждает артист. В прошлом году у Хаски вышел альбом «Хошхоног».

«Петля Пристрастия» и Даша Дерюгина — «Забыл»

Группа «Петля Пристрастия» и солистка «Комсомольска» Даша Дерюгина записали совместную композицию «Забыл». Это воодушевляющий трек о перерождении и избавлении от страхов и чувства вины.

Vegyn — «Like a Good Old Friend»

Продюсер Фрэнка Оушена, Трэвиса Скотта и JPEGMAFIA Джо Торнелли (он же Vegyn) выпустил мини-альбом «Like a Good Old Friend». В нем нет сумасшедших сэмплов как на «Only Diamonds Cut Diamonds», а за счет меланхоличных и минималистичных треков EP оказывается ближе всего к творчеству Оушена.

Lil Nas X — «Montero (Call Me By Your Name)»

У Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) вышел первый в 2021 году трек «Montero (Call Me By Your Name)». Его сопровождает клип, в котором рэпер прямо на шесте отправляется прямиком в ад и там танцует у Сатаны на коленях. Человек, в прошлом году 17 недель продержавшийся в топе Billboard Hot 100 с песней «Old Town Road», может позволить себе и не такое.

Sub Urban — «Patchwerk»

Молодой музыкант-самоучка Sub Urban (Дэнни Мезоннев), взорвавший TikTok своим хитом «Cradles», представил свежую композицию «Patchwerk». В ее записи поучаствовал американский музыкант Two Feet. «Patchwerk» войдет в будущий дебютный альбом Sub Urban.