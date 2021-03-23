«Не принимаем близко к сердцу»: индийцы в РФ о карикатурном изображении в «Симпсонах»

В Индуистском американском фонде считают, что Апу, который на протяжении долгих лет являлся лицом индийского народа в «Симпсонах», заставляет представителей национального сообщества в США «чувствовать себя маргинализированными». Как рассказал один из сотрудников организации, карикатурное изображение персонажа также серьезно влияет на детей — выходцев из Индии, которых «лишают возможности гордиться собственной идентичностью». Более того, стереотипный образ Апу приводит к издевательствам со стороны одноклассников и в сети.

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В фонде подчеркивают, что сгладить углы можно несколькими способами. Среди вариантов — приглашение в проект актера озвучки индийского происхождения, чтобы герой заговорил его голосом, а также изменение характера персонажа.

Комментируя «Газете.Ru» продолжающиеся уже не первый год страсти вокруг Апу и новые претензии американских индийцев, президент действующего в России Индийского культурно-национального центра СИТА Семми Котвани призвал не воспринимать близко к сердцу карикатурное изображение героя в «Симпсонах».

«В мультсериалах это нормально, когда изображают героев разных стран. Конечно, для представления этих героев чаще всего используются стереотипные черты, что иногда может задеть многих. Честно, я считаю, что мультсериалы не нужно принимать близко к сердцу и принимать каждую вещь как личное оскорбление. Наоборот, надо воспитывать наше общество так, чтобы людей разных национальностей не оскорбляли или не было дискриминации», — сказал он.

Согласно Котвани, издевательства над школьниками-индийцами не связаны с сутью сериала как таковой, а показывают проблему воспитания и менталитета обидчиков.

«Демонстрация различных героев с разными национальностями поможет нам увидеть разнообразие и понять, что — кроме человека со светлыми волосами и голубыми глазами — есть и другие физические черты. Вопрос должен подниматься на тему того, почему дети в школах имеют право смеяться над другими из-за того, что они как-то отличаются. Это уже тема воспитания и менталитета, — отметил глава Индийского центра. — Каждая страна и национальность имеет свои стереотипы. Иногда могут задеть какие-то вещи, но надо понять, что в одном герое сложно собрать все качества. Поэтому ограничиваются популярными чертами, благодаря которому любой может узнать национальность героя».

Активная общественная дискуссия вокруг образа персонажа «Симпсонов» индийского происхождения началась в 2017 году, когда вышел документальный фильм «Проблема с Апу». Там создателей мультсериала критиковали за стереотипное изображение героя. В ответ на это актер Хэнк Азария (американец с греческими корнями), озвучивавший Апу, принес извинения тем, кого мог оскорбить созданный им образ.

«Идея того, что дети или взрослые, в прошлом или будущем, будут подвергаться издевательствам из-за Апу, печалит меня. Я только хотел нести людям радость и смех», — заявил он тогда.

Впоследствии многолетний голос Апу и вовсе ушел из проекта, посоветовав пригласить на освободившееся место актера индийского происхождения.

На фоне жалоб и увольнения Азарии Апу временно исчез из «Симпсонов» — в последних сезонах персонаж отсутствует. Однако в марте 2021 года создатель хитового мультсериала Мэтт Гроунинг удивил поклонников шоу, выразив в одном из интервью мнение, что «гордится героем» в его изначальном варианте. Также он загадочно анонсировал появившиеся «планы касательно Апу», не уточнив, о чем именно идет речь.

«Я думаю, что история Апу замечательна. Он один из самых тонких персонажей в этом глупом двухмерном мультсериале. Я горжусь Апу», — сказал он.

Гроунинг подчеркнул, что не ему принадлежит идея приглашения в проект Азарии, но он «согласен с данным выбором» на роль Апу. Подобные заявления мультипликатора привели к критике в его адрес — создателя «Симпсонов» и его проект обвинили в расизме.