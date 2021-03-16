«Как дед с внуком»: Глеб Калюжный о съемках с Юрием Стояновым

— Многие издания включили «Вампиров средней полосы» в топ самых ожидаемых сериалов года. Как вы считаете, чем этот проект привлек критиков?

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— Наверное, самой темой вампиров, которая остается достаточно актуальной в кинематографе, но на которую в России мало снимали. Тем более, что у нас провинциальные вампиры, они добрые, пьют донорскую кровь, людей не убивают. Это непривычный взгляд. Мы не те вампиры, которые говорят «чувствую запах чеснока и умираю». У нас получилось нечто среднее между сказкой и чем-то настоящим. Актерский состав и съемочная группа у нас очень крутые, как и сам проект. Думаю, критики ждут хорошую историю от такой команды и в таком жанре.

— Не кажется ли вам тема вампиров пережитком прошлого?

— Нет, почему? На самом деле, поклонников этой темы много, для них она всегда актуальна. Но я надеюсь, что сериал заинтересует не только поклонников жанра, но и всех, кто любит хорошие новые сериалы от независимых команд.

— О чем вы подумали, когда вам предложили роль молодого вампира? Сразу ли согласились?

— Когда позвали, мне понравилось, меня зацепило. Согласился, наверное, когда уже утвердили на роль. Я в принципе люблю мистические истории, мне это очень близко. И в тот период, когда меня пригласили на съемки «Вампиров средней полосы», я как раз снимался в хоррорах — сериалах «Территория», «Водоворот» и еще одном полном метре, который выйдет осенью 2021-го. Самое крутое в мистических историях — то, что на съемках перед тобой в кадре пустота, а тебе нужно сыграть, как будто там апокалипсис.

close Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2020) Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2020) START Studio

— Опишите вашего персонажа несколькими словами. Какая функция в сериале ему отведена?

— Мой персонаж Женек — студент, видеоблогер, самый молодой вампир, который случайно попадает в вампирский круг. Ему нравится в этом обществе, ему там очень интересно. Он энергичный, целеустремленный и точно добрый. Попадая к вампирам, он пытается понять, какая у него сверхспособность. У каждого вампира свой дар, а какой у него?

— Сцены с Юрием Стояновым очень похожи на реальные отношения деда и внука. Что вы чувствовали, проводя столько времени в кадре с народным артистом России?

— Юрий Николаевич очень крутой актер. У нас, на самом деле, были достаточно накаленные отношения, прямо как у деда с внуком, вы правильно заметили. Мы и в кадре, и во время перерывов общались практически одинаково. На площадке он давал мне много советов, наставлений.

— В каком смысле накаленные отношения?

— Накаленные в хорошем смысле. Юрий Николаевич мог поправлять, что-то советовать, как настоящий дедушка внуку. Под конец мы действительно уже все снимали как семья. Это было здорово. Такие взаимоотношения очень помогли нашим персонажам в сериале. Он научил меня больше погружаться в ситуацию. Меньше реагировать на внешнее, идти от внутреннего. Огромное спасибо Юрию Николаевичу за все, что он для меня сделал.

— Как вы можете охарактеризовать сериал в плане жанра и посыла аудитории?

— Это точно не чистая комедия. Это и комедия, и детектив, и драмеди. Проект объединяет несколько жанров. Он точно прививает семейные ценности, потому что сам сериал про семью. Хоть и вампиров, но семью. Персонаж Юрия Николаевича, дед Слава, часто произносит фразу: «Это моя семья». Наверное, наш сериал учит быть более внимательным друг к другу.

— Знаете ли вы, почему для съемок выбрали именно Смоленск, а не любой другой город?

— Насколько я знаю, Смоленск выбрали не случайно. У города большая история. Режиссер рассказывал, что его и немцы брали, и французы, и даже татары, по-моему. В сериале много исторических флешбэков, связанных в том числе и с этими событиями. И сам дед Слава по сюжету вообще был одним из основателей Смоленска.

— Изначально роль деда Славы принадлежала Михаилу Ефремову — до аварии он успел сыграть 30% материала. В одном из интервью Стоянов сказал, что когда Ефремов вернется на свободу, он будет еще более востребован. Можете ли вы как-то прокомментировать это мнение?

— Насколько я знаю, изначально роль писали для Юрия Николаевича, он сыграл в пилоте. Михаил Ефремов присоединился к проекту позже. Ситуация с ним неоднозначная, я не могу знать, как будет наверняка. Но я абсолютно согласен с тем, что Михаил Ефремов — прекрасный актер. Надеюсь, что у него все будет хорошо.

— В первой серии вампир в исполнении Стоянова шутит про «экологически чистую кровь белорусов». Обсуждали ли вы возможные политические отсылки к шуткам?

— Нет. На самом деле шутка была написана давно. Если не ошибаюсь, пилот снимали в 2018 году. Шутка про натуральную кровь белорусов, но со вкусом крахмала также осталась. Потом у нас были моменты с тонкими шутками в сценарии, и Юрий Николаевич всегда уточнял, как лучше сказать.

close Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2020) Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2020) START Studio

— Они касались политики?

— Скорее это ирония над тем, с чем мы сталкиваемся в обыденной жизни. В сериале будет очень много тонкого юмора, я сейчас всего не вспомню. Но это не Белоруссии касалось, чего-то другого. В этом плане все люди на площадке очень внимательные.

— После выхода фильма «14+» в 2015 году вы всерьез задумались о профессии актера или восприняли это как хобби?

— Меня спрашивали на площадке, нравится ли мне процесс съемок, кем я планирую стать, не хочу ли пойти на актерское. Мне было 14 лет, на площадке исполнилось 15. На тот момент я учился, занимался спортом, уже второй год серьезно увлекался музыкой. Я точно не знал, но не исключал возможности пойти в театральный. Навскидку была такая мысль.

— Почему не пошли?

— Обстоятельства просто так сложились. Я много школ сменил, работал. Чтобы учиться в театральном, нужно очень много времени посвящать театру и учебе. А у меня просто физически не было такой возможности, потому что мне приходилось много работать, чтобы обеспечивать себя и помогать семье. С 2013 до 2017 года я снимался раз в полгода, раз в год, когда на какой-то проект звали. То есть сначала у меня не было регулярных съемок, я не стал востребованным актером с ходу.

— Чем вы занимались в это время?

— Я учился, пытался закончить школу, на стройке мог где-то поработать, курьером, бариста, стажировался официантом в «Шоколаднице». Ну какие-то мелкие такие работки-подработки.

— Как в то время обстояли дела со съемками?

— После съемок в «14+» меня практически сразу позвали в студенческий короткий метр. Зимой 2014 года меня пригласили на следующий кастинг в сериал «Красные браслеты», через несколько месяцев утвердили. Мы полгода поснимали «Браслеты», и я пошел работать, учиться. Затем у меня был производственный проект — сериал «Улица», который обеспечивал регулярные съемки в течение полутора лет. В конце 2018 года меня пригласили на фильмы «Аутло» и «Я свободен». Конец 2017 года был продуктивным, но в декабре 2018-го мы закончили «Улицу», и я резко выпал из индустрии на полгода. Постоянные съемки прекратились, я ходил на какие-то пробы, но меня нигде не утверждали.

— У вас были моменты, когда хотелось все бросить?

— Да, в начале 2019 года я вообще думал завязывать с кино, потому что половина проектов, в которых я снимался, не выходила. Часто это были просто пилоты. Полгода я провел без работы, но мне сказали, что в перспективе производство сериала «Территория», пилот которого мы снимали ранее. Это стало подушкой безопасности, которая держала меня в строю. На тот момент мне было 20 лет, и я думал, что кино не должно быть работой для актера. Я и сейчас так думаю. Это должно быть творчеством, работой в удовольствие. Когда я сидел без съемок, друзья меня отговаривали от кино, я хотел устраиваться куда-то на работу, пойти учиться. Но я хотел бы учиться не в театральном вузе, а где-нибудь рядышком с театральным.

— В 2019 году вы стали очень востребованным актером. Как удается не перегорать, работая во многих проектах параллельно?

— Да, с лета 2019 года я работал в режиме нон-стоп. Хотя, на самом деле, выходные тоже есть — январь я целенаправленно провел без съемок. В свободное время занимаюсь музыкой. Когда очень много работы, организм волей-неволей чувствует состояние стресса — это, наверное, схоже с наркотическим опьянением, когда у тебя очень много энергии, ты очень много работаешь, и у тебя становится еще больше энергии, потом тебе кажется, что у тебя еще больше энергии. У меня было так. В 2019-2020 я увеличивал свой КПД и старался продуктивно работать.

close Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2020) Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2020) START Studio

— Если не кино, то над чем бы вы сосредоточились? На музыке?

— Может быть, и над музыкой. Может быть, в музыкалку бы пошел. Звукорежиссура, или, если театральное, то режиссура. Такие у меня мысли были и есть.

— Что помогло вам стать востребованным артистом без актерского и музыкального образования?

— Я не знаю, все приходит с опытом, наверное. Просто мне всегда это нравилось, и я всегда хотел развиваться и быть лучше в том, чем занимаюсь. Это важно в любом деле. Когда мне было 13 лет, я мечтал написать песню, которая понравилась бы моим друзьям. Когда мне это удалось, я получил большое удовольствие от того, что это заряжает и людей, и меня. Получается взаимообмен энергией.

— Вы допускаете, что в ближайшие годы можете поступить в вуз на режиссерское отделение?

— Да, скорее всего. Актерское образование тоже не было бы лишним, я уверен. Вообще, в принципе, любое образование всегда пойдет на пользу. Это факт. О поступлении на режиссуру я говорю уже год-два и думаю, что если пойду учиться, то именно туда. Я много общался с ребятами, которые учатся или уже окончили МХАТ, ГИТИС и колледж Олега Табакова. У меня много знакомых из театрального сообщества. Это просто другая жизнь. Театр очень отличается от кино, и я не вижу себя именно театральным актером.

— Если вас пригласят на роль в интересном для вас спектакле, согласитесь?

— Да, меня приглашали уже в какой-то мюзикл, но я тогда не смог согласиться из-за очень плотного графика. А так да, не отказался бы попробовать.

— Есть ли у вас проект, который вам особенно дорог и запал в душу?

— Наверное, фильм «Я свободен». Вот за него мне очень обидно. Фильм 2019 года, который не вышел даже онлайн. Это была моя первая экспедиция, первая сложная драматическая роль. И обидно, что фильму не дали дорогу из-за сложной ситуации с руководством Киностудии имени Горького. Оно сменилось, и из-за этого приостановили производство многих проектов, а большинству перекрыли кислород и не дали выйти. В 2020 году режиссер Илья Северов ездил по фестивалям, включая «Восток&Запад». Там мне дали Сарматского льва за главную мужскую роль. В общем, классный фильм.

— Учитывая вашу занятость в кино, как вы находите время для того, чтобы писать музыку и давать концерты?

— На музыку всегда найду время, потому что для меня это способ самовыражения. Это то, от чего я получаю удовольствие с самого детства. Я приношу позитивную энергию людям, дарю им мотивацию. Я убежден в том, что одна песня может изменить жизнь человека в другую сторону. И у меня так было. У меня безусловная любовь к музыке, очень хочется ей заниматься. Поэтому в любое свободное время я пишу, могу на площадке написать песню и даже во время работы придумывать строчки.

— Расскажите о ваших концертах. Где уже выступали?

— Мы проводили концерты в Москве, пару лет назад в Питере и Подмосковье. 13 февраля у меня был концерт в Краснодаре, 13 марта — в Минске. Мы планировали первый большой тур в прошлом году, но всех подкосила пандемия. Я практически полжизни, наверное, шел к тому, чтобы поехать в тур, и 2020 год выдал такую штуку. Но ничего, сейчас ограничения уже снимаются потихонечку, начинаем выезжать.

close Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2020) Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2020) START Studio

— Что вы транслируете через свою музыку?

— Мотивация — это основная мысль всего моего творчества, всех песен. Не могу сказать, что я вношу в смысл своих песен что-то конкретное. Просто это какие-то ситуации, которые я пережил или мог бы пережить. Это могут быть собирательные образы, как у Владимира Семеновича [Высоцкого] в творчестве, например, прослеживалось. Это просто творчество.

— У вашего аккаунта в Instagram более 700 тыс. подписчиков. Вы ведете его сами?

— Да, все сам. У меня нет контент-менеджера. Я узнал недавно, что есть такая профессия. Познакомился со специалистом, обсудил кое-какие вопросы. Но я не вижу в этом смысла. Или пока у меня просто есть время на это. В принципе, это просто, это же соцсеть.

— А кто является аудиторией вашей музыки? Кого вы чаще всего видите на концертах?

— Сложно сказать. Ко мне подходят разные люди и пишут разные люди. Наверное, преобладает, конечно, женская аудитория. Но я не могу сказать, что на концерте весь зал из одних только девочек. По возрасту это примерно 70% подростков и 30% людей постарше.

— Почему вы не очень активно ведете TikTok? Рассматриваете ли вы эту площадку для распространения своей музыки?

— Да, почему нет? TikTok очень круто работает, поэтому им точно нужно заниматься. Это все в процессе. Я просто не блогер, мне это немного не свойственно. Поэтому ищу какой-то свой формат, что ли. И свободное время нужно для ведения этой соцсети.