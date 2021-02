Плейлист недели: Земфира, Ник Кейв, Face и Бхима

Земфира — «Мама»

«Бордерлайн» — новый альбом Земфиры, о котором будут говорить еще долго. О долгожданном 12-трековом релизе, а также реакциях на него мы подробнее рассказали здесь.

Ник Кейв и Уоррен Эллис — «Old Time»

Часть российского интернета, которая решила бойкотировать новый альбом Земфиры из собственных соображений, советует совместную работу Ника Кейва и Уоррена Эллиса (не путать с писателем Эллисом). «Carnage» — светлая и поэтичная пластинка на фоне всеобщей катастрофы, записанная за время локдауна.

Face — «Плачу»

Такого Face (Иван Дремин — настоящее имя) вы не слышали. У уфимского рэпера вышел новый мини-альбом «Жизнь удалась». На нем он практически не матерится и рассуждает о духовных ценностях. В EP вошли всего четыре сингла, и длится он не больше десяти минут.

Бхима — «Сон ангела»

Гений-самоучка из Ульяновска Бхима Юнусов, сочинявший музыку для Мариинского театра и фигуристки Елизаветы Туктамышевой, наконец созрел до собственного дебютника. «Смола» — 40-минутное погружение в греческую мифологию, альбом, в котором стираются границы между хип-хопом и академической музыкой. Среди 12 треков всего один фит — с Хаски. Ранее Бхима спродюсировал рэперу пять треков на его последнем альбоме «Хошхоног».

Wolf Alice — «Last Man on Earth»

11 июня британская рок-группа Wolf Alice представит третью студийную пластинку «Blue Weekend». Пока можно послушать печальную балладу «Last Man on Earth» и посмотреть клип на нее. «Я только что прочла «Колыбель для кошки» Курта Воннегута и записала себе в заметки цитату: «Предложение неожиданных путешествий есть урок танцев, преподанных богом». Но потом я подумала: «Это не урок танцев от бога, это просто предложения путешествия!» Почему мы всегда ищем всему какой-то большой смысл?» — рассказала о композиции вокалистка Элли Роуселл.

Брент Фаяз — «Eden»

Вышла вторая часть компиляции «Black History Always / Music For the Movement». На этот раз в ее записи поучаствовали Брент Фаяз, представивший свежую песню «Eden», а также Тинаше и Фредди Гиббс с каверами на песни Чаки Хан и Гила Скотта-Херона. Это совместный проект телеканала «ESPN» и лейбла «Hollywood Records», приуроченный к месяцу афро-американской культуры.

Жюльен Бейкер — «Hardline»

Американская мультиинструменталистка Жюльен Бейкер отметилась сольным альбомом «Little Oblivions». Это первая работа артистки, полностью ей спродюсированная. Бейкер — участница группы Boygenius, в которой также играют Люси Дэйкас и Фиби Бриджерс.