Зачем России «зерновая сделка»

17 июля истек очередной срок действия так называемой «зерновой сделки», гарантирующей вывоз зерна с Украины через Черноморские проливы. До последнего момента Москва всячески давала понять, что продлять ее не собирается. России это вообще зачем?

Черноморская инициатива («зерновая сделка»), подписанная в июле прошлого года Россией, Турцией, Украиной и ООН в Стамбуле (при этом Россия и Украина не заключали между собой соглашения напрямую, каждая сторона заключила соответствующие соглашения с ООН и Турцией), предусматривает беспрепятственный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений из трех портов – Одессы, Черноморска и Южного. Россия взяла обязательство не препятствовать проходу судов, но они должны досматриваться совместной группой в Стамбуле на предмет наличия оружия и боеприпасов. Украина, со своей стороны, обещала не использовать торговые коридоры для военных атак, в частности, беспилотников (были случаи нарушения в прошлом году). На этом четырехсторонняя сделка заканчивается.

Дополнительно уже только между Россией и Секретариатом ООН был подписан «Меморандум о взаимопонимании», согласно которому ООН обещала «стараться содействовать» облегчению санкций против российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключению Россельсхозбанка к системе SWIFT, возобновлению поставок в РФ сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, а также восстановлению работы на экспорт аммиакопровода «Тольятти – Одесса».

И вот с этим меморандумом и есть основной затык. Потому как ООН, может, и «старается содействовать», но сделать пока ничего не смогла. Дело осложняется еще и тем, что санкции (тех же США) в области поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки имеют весьма ограниченное действие. В основном речь идет о запретах со стороны ЕС на заходы российских судов в порты и страховании. Большой объем «санкций» вообще носит неформализованный характер, поскольку они введены по факту на уровне отдельных компаний и корпораций, которые считают, что контакты в любой сфере с российскими контрагентами «токсичны» для их деловой репутации. И таких компаний много. Например, недавний коллективный уход с российского рынка всех ведущих мировых зерновых трейдеров (некоторые работали на нем с ХIХ века) – это не результат санкций, это их собственное решение. И никакое ООН не может заставить частный бизнес пересмотреть такой подход. Может, наверное, Белый дом – путем убеждений. Но это ему зачем?

В то время, когда сделка заключалась, цены на зерно и продовольствие достигли пика, в прессе был поднята алармистская волна: мол, без украинского экспорта бедные страны вымрут с голоду. Однако сейчас цены вернулись на «довоенный уровень» и выяснилось, что их прошлогодний рост был во многом вызван чисто биржевыми спекуляциями.

До СВО на Россию и Украину приходилось около трети объема экспортируемой (но не производимой) во всем мире пшеницы (около 20% и около 14% соответственно). Однако на фоне общего объема мирового производства пшеницы – более 700 млн тонн – это незначительный объем (например, российский экспорт составил около 60 млн тонн), который может быть, теоретически, с горизонтом нескольких лет замещен другими поставщиками за счет перестройки рынка и логистики. Что отчасти уже и происходит.

У нас часто «зерновую сделку» критикуют еще и с морально-этических позиций. Мол, основные объемы вывезенного по ней продовольствия пошли не в бедные страны, а в богатые или среднего достатка, а бедным досталось чуть ли не около 3%.

Формально, может, это и так, при том что на первом месте (по состоянию на весну текущего года) в абсолютных цифрах по объему ввоза был Китай, далее шли Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Однако, во-первых, нигде не было прописано, какие объемы куда должны были пойти, так что это все эмоции. Во-вторых, в силу взаимосвязанности, в данном случае поступление значительных объемов само по себе сыграло важную роль в плане снижения продовольственных цен, в том числе для бедных стран. И те, кстати, приверженность Москвы зерновой сделке всегда поддерживали.

За время действия Черноморской инициативы из вышеупомянутых трех украинских портов вышло более 1100 судов, вывезено более 30 млн тонн зерна (в основном кукурузы и пшеницы) и прочего продовольствия. Помимо Украины бенефициаром сделки предсказуемо оказалась Турция. Помимо заработка на судоходном транзите, она стала одним из главных покупателей украинского зерна (с дисконтом не менее 25%) и вышла на первые места в мире по экспорту муки.

Некоторые эксперты говорят, что «Россия ничего не выиграла». Это не совсем так, хотя, возможно, какое-то количество урожая еще лежит на складах и элеваторах из-за именно санкционных трудностей (весной президент говорил о 25 млн тоннах зерна из собранных рекордных 157 млн тонн зерновых, которые «лежат мертвым грузом», не находя сбыта). Однако при этом экспорт зерна из России с июля 2022 года по апрель 2023-го все-таки составил рекордные 50,7 млн тонн. Прогноз на сельхозгод в целом (до нового урожая) — около 60 млн тонн. При этом экспорт пшеницы из России в июле-апреле составил 41 млн т, что на 10,7 млн тонн больше показателя годом ранее.

Можно отчасти согласиться с мнением МИДа, что во многом все эти рекорды установлены не благодаря, а вопреки или минуя «Черноморскую инициативу». В том числе за счет перестройки логистики. Однако можно поставить вопрос и иначе: а где гарантии, что в случае отсутствия «зерновой сделки» или выхода из нее России ранее условия экспорта для нее не были бы ухудшены еще сильнее, в том числе уже за счет блокирующих санкций против сельхозпроизводителей? Поэтому, видимо, стоит все же согласиться с теми экспертами, которые считают, что сохранение сделки было бы нужно Москве, чтобы сохранять на высоком уровне экспорт зерна и удобрений, которых она производит гораздо больше, чем может потреблять. Другое дело, что под продление надо было бы постараться выжать максимально возможное число уступок.

Так и не решены, например, проблемы со страхованием судов, с платежами, с заходами в европейские порты и т.д. Притом с удобрениями ситуация еще сложнее, чем с продовольствием. Аммиакопровод «Тольятти – Одесса» вообще был взорван на украинской территории и более нефункционален, так что вопрос его перезапуска отпал. Впрочем, уже в этом году по российской территории будет достроено экспортное ответвление к морю и морской терминал в Туапсе.

Недавно президент Турции, принимая у себя президента Украины, выразил надежду, что сделка будет продлена и он рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным. На что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 июля сообщил, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента на тот момент не было и телефонного разговора с турецким коллегой.

Дело в том, что помимо зерновой составляющей у сделки есть мощная политическая составляющая – это важный фактор двусторонних отношений России и Турции.

В канун решающего второго тура президентских выборов в Турции Москва 18 мая снова продлила сделку (вопреки ранним заверениям о нежелании это делать) в качестве откровенного предвыборного подарка Эрдогану. С тех пор – в последние дни – тот сделал в ответ целый ряд не очень дружественных шагов по отношению к Москве, явно продавливая нужное ему продление сделки с позиции силы: отпустил командиров «Азова» (организация запрещена в России), поддержал вступление Украины в НАТО, снял блок на вступление туда же Швеции. При этом Москва очень сильно зависит от Турции в плане организации параллельного импорта и как логистического хаба. Так что хлопать дверью в отношениях с ней явно не с руки. Также стоит учесть, что, оставаясь участником сделки, Россия сохраняла бы право на досмотр торговых судов, следующих через поливы.

В случае же разрыва ее (напомню, на момент написания статьи не было информации на сей счет) Турция, скорее всего, сделала бы попытку выступить гарантом безопасного транзита судов. Силами своих ВМС, которые в Черном море являются военным флотом номер один. То есть сделка могла бы продолжать работать уже без России. А в глазах бедных стран, той же Африки, с которой Москва сейчас пытается наладить отношения, Запад уж постарался бы представить действия России как «шантаж всего мира голодом». А США, например, со своей стороны могли бы ужесточить санкции против России в аграрном секторе, а также ввести санкции против экспортного ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса» после его достройки по территории РФ.

В самые последние дни появились намеки, что ЕС все же может переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT для проведения платежей за сельхозпродукцию. Ранее ЕС категорически отказывался это делать, хотя Вашингтон, со своей стороны, обещал посодействовать тому, чтобы соответствующие платежи проходили через корсчета банка JP Morgan. Впрочем, дождемся оформления окончательного решения. Все плюсы и минусы изложены выше.

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