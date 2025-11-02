Почему мы вновь запрещаем Хэллоуин

Пришла пора традиционных публикаций разного рода публичных деятелей в СМИ, которые с каждым годом становятся все патетичнее в своем желании «оградить», «не пущщать» и «защитить» от тлетворного влияния тыкв с рожицами и выпрашивания конфет у прохожих. Хэллоуин — как много страшного в этом слове для неокрепшего ума, который так хочет быть утащенным на «темную» сторону, но на пути, словно Гэндальф в белой робе, встает общественность.

В 2025 году уже, например, успела разлететься по крупным изданиям такая инициатива: наказывать рублем кафе и бары за атрибутику бесовского праздника. По мнению брянского депутата и православного активиста Михаила Иванова, молодежь должна расти «на основе ценностей своих предков, а не на пугающих и безнравственных образах, пришедших извне». Вовсе запретить отмечание Хэллоуина предложила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Мол, в России под видом детских забав проползает самая настоящая экстремистская идеология (да-да, это та, что с перевернутыми крестами и пентаграммами. От формулировок — сам в шоке). Еще дальше пошли в МГУ — по сообщениям в соцсетях, на журфаке самого известного российского вуза за «сласти или напасти» вам грозит выговор. Это далеко не все, что сейчас происходит в нашем медиапространстве, но тенденция очевидная. Причем забавно, что, наряду с этим, ряд СМИ в праздник публикуют тематические тесты и люди их с охотой проходят — потому что это не напрягает пользователя и дает ему немного пищи для ума.

Кстати, основная часть отмечающих его россиян именно так и воспринимает Хэллоуин: не как восхваление иностранных злых «сущностей» и готовность пойти на шабаш куда-нибудь в подмосковный лесок, а как еще один небольшой праздник, когда можно нарядиться в костюм, повеселиться и посмотреть тематические фильмы. Да и отмечают его сейчас, признаться, очень немногие: по данным опроса за 2023 год, как-то готовиться к нему планировали лишь около 17% граждан. Сейчас эта доля, уверен, еще меньше. Но, тем не менее, давайте разберемся: что же такое Хэллоуин и почему он так возмущает неравнодушных общественников?

Начнем с того, что его, как праздника, в России официально нет. Если на ту же Масленицу мы чучело сжигаем официально и по графику, Рождество считается выходным днем, то в том же календаре упоминания Хэллоуина вы не найдете: потому что он пришел к нам из Западной Европы и не признан. Отмечание его — всегда дело добровольное и никоим образом не должно регулироваться.

Изначально он зародился в древней кельтской культуре и восходит к Самайну — этот недельный праздник был посвящен окончанию сбора урожая и имел еще и религиозный подтекст: по языческим верованиям, в это время души умерших могли приходить к родственникам поговорить, но вместе с ними из мира мертвых возвращались разные страшные и злые создания. Чтобы их отпугнуть, люди надевали костюмы из шкур, жгли костры и приносили жертвы богам. Современный Хэллоуин отмечается 31 октября — это канун Дня Всех Святых, который благополучно адаптировала католическая церковь, привнеся еще и легенду о Джеке, который обманул дьявола и после смерти не попал в ад, однако в рай за грехи его тоже не пустили: поэтому бродит, бедолага, по Земле со светильником из тыквы.

С течением времени вся религиозная подоплека стала блекнуть, а для отмечающих детей он стал просто поводом нарядиться в костюмы монстров и посетить соседей, чтобы полакомиться конфетами. Причем в России даже это не прижилось, тут скорее американская традиция. Наши подростки просто пекут тематические печеньки, покупают или сами шьют костюмы и используют грим, чтобы вместе хорошо повеселиться и отдохнуть. Так в чем здесь угроза? Как современные сказки братьев Гримм представляют собой лишь бледную тень себя минувшего, так и Хэллоуин в 2025 году — лишь еще одно развлечение в длинной череде рабочих и учебных будней.

Недавно один психолог очень хорошо прокомментировал эту тему: «Это совершенно одинаковые истории: если смерть с бантиком (имеется в виду костюм) придет в церковь и, если человек, обвешанный христианской символикой, придет в закрытый клуб, где люди специально собрались в таких костюмах, и начнет кричать им: «Покайтесь!».

Я искренне не люблю фанатизм в любой его форме и на любой почве: не нужно, прикрываясь заявлениями о морали и нравственности, пытаться учить жизни других людей. Они и сами прекрасно разберутся. А еще лучше предложите детям альтернативу из российской культуры и посмотрите, что они выберут.



Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.