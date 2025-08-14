Рай в шалаше не предлагать: почему россияне стали разборчивее при знакомствах

Четверть россиян не готовы встречаться с человеком, у которого нет жилья. Таковы результаты очередного исследования. Грустные? Впору повторить избитую фразу о квартирном вопросе, который испортил людей? Начать сокрушаться о потребительской сущности современного человека, отказывающегося от любви из-за метров? А вот что-то не хочется. Потому что одно другому, знаете ли, вообще не мешает. А опрос выявил и другие интересные тенденции.

Исследование, проведенное Lеvel Group, показало вот что. Совсем не обращают на наличие жилья у потенциального избранника только 38% мужчин и 32% женщин. Интересно, кстати, что перевес всего в 6%. Желательным, но не решающим фактором наличие квартиры считают 42% мужчин и 36% женщин. Та же разница в 6%, но в обратную сторону. Оставшиеся четверть и дам и джентльменов настроены радикально, и с необремененными никакой собственностью кандидатами они в долгосрочной перспективе дел иметь не хотят.

Цифры, сами по себе, довольно скудные. Очень жаль, что нет подробностей, касающихся возраста и социального статуса отвечающих. Но я почти уверена, что в числе неверующих в рай в шалаше гораздо больше россиян старшего возраста, нежели молодежи. И, скорее всего, большинство их них сами чем-то владеют. Вероятнее всего, эти граждане просто хотят равного партнера. И знаете, я их очень хорошо понимаю.

Я вообще убеждена, что люди могут искать себе пару по каким угодно критериям. И никому не должно быть никакого дела до того, завышенная там планка или наоборот. И даже практика тут не критерий истины. И уж точно не повод для злорадства.

Не находит, допустим, человек вторую половину по важным для него характеристикам, значит, ему и одному хорошо, лучше, чем с пусть и субъективно, но неподходящим.

А уж желание соответствия, совпадения с избранником в важном — это и вовсе база, святое право каждого. И суть здесь не в бухгалтерском балансе вовсе, не в равнозначности ресурсов: решает схожесть характеров, тех качеств, которые позволяют людям достигать разного, в том числе материального.

Просто вообразите себе ситуацию. Знакомятся мужчина и женщина. Ей 35, ему за сорок. Она почти выплатила ипотеку, он живет с мамой. Не снимает даже, а вот просто живет с мамой.

Что между ними может быть общего? Кино и книжки? Допустим. А этого достаточно? Ну вот, ходят они в кино, обсуждают за кофе литературу, притянулись нечаянно. А дальше как? Хочется быть вместе. Но где? Активная во всех смыслах дама предлагает общую ипотеку взять, свою квартиру прикидывает сдать в аренду. А кавалер начинает чего-то мямлить, что он не знает, не уверен, а вдруг кризис, а если с работы уволят, и вообще он против кредитов — этого капиталистического проклятья. Ну такой вот он ипотечный девственник. Вот что несчастной делать с этой его невинностью? Ужас ведь! А если избранник, не дай бог, брякнет еще что-нибудь в духе «трудом праведным не наживешь палат каменных», так это и вовсе позор какой-то. Стыдобища просто. Причем за себя, что с таким связалась.

Или мужчину возьмем. После развода, после тяжелого раздела имущества. Он не то чтобы половину заработанного потерял. Не в этом суть. Оно было реально совместно нажитым, даже если бывшая вкладывалась не финансами, а бытом, поддержанием пресловутого очага. Для человека сама идея семьи, дома рухнула. Он, может, думал уже, что не поднимется. Но как-то восстановился. Что-то даже заново себе заработал. И вот он встречает женщину. У нее ничего. И легкость суждений необычайная. Она как-то сразу, без долгих прелюдий начинает генерировать проект за проектом. Как бы распорядиться недвижимостью любимого: как бы ее расширить, улучшить. Инстинкт гнездования у нее проснулся. А мужчина смотрит и тихо офигевает. Ну и боится, не без этого. А если опять не получится? Он рискует последним, а у избранницы на кону что? Не разрушит ли она все с такой же легкостью, с какой ввязывается в свою авантюру? Она ведь даже не понимает, каких усилий требует осуществление ее замыслов. Понимала бы, уже бы свое имела.

Мужчина судит из травмы? Да, конечно. К сорока вообще многие из нас судят из травмы. Хотя мы предпочитаем называть это опытом. Да, тяжелый опыт искажает реальность. Что ж, она у всех так или иначе искаженная. Но можно найти тех, с кем искажения хоть сколько-то срезонируют, — своих. Это двадцатилетние пусть шишки набивают, соглашаются играть в лотерею, потому что видят в других потенциал. Им по-другому никак. А те, кто уже хоть что-то заработал, оценивают в других не потенциал, а его реализацию. А главное — то, с помощью чего этот потенциал был раскрыт: целеустремленность, энергичность, ответственность, зрелость в суждениях и поступках. Эти качества одинаково украшают и мужчин, и женщин, а любовь они способны только усилить.

А еще людям, этими качествами обладающими, легче честно, на равных договариваться друг с другом.

Исследование ведь показало еще кое-что. Отношение россиян к брачным контрактам. 17% наших граждан поддерживают идею заключения брачного договора в любых обстоятельствах, еще 16% рассматривают такой вариант для защиты крупных активов. Что особенно интересно, во втором случае больше женщин, чем мужчин (19% против 13%). Рост ответственного отношения к имущественным вопросам в паре подтверждают и другие опросы. ВЦИОМ, например, тоже год назад выявил, что брачный договор готовы заключить 34% россиян. Причем это чаще всего жители столиц, люди с высшим образованием и снова женщины. И это правильно. Это не про недоверие, не про корысть, а как раз, наоборот, про открытость, про готовность спокойно обсуждать самые разные вещи. Чего бы и не обсудить, когда есть что?

И требовательность к потенциальному партнеру — это тоже вполне здоровая история. Знать, чего хочешь, понимать, с кем будет хорошо, интересно, безопасно — это просто необходимость.

Невозможно же вечно бегать по граблям. А те, кого это возмущает, кого злит такой «бездуховный расчет», кто хочет, чтобы их любили исключительно за богатый внутренний мир, как показывает жизнь, чаще сами не прочь поживиться за счет другого. Да и насчет богатства своего внутреннего мира они нередко очень и очень заблуждаются.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.