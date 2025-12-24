«Калашников» передал заказчику автоматы АК-15К в расцветке мультикам

Оружейный концерн «Калашников» отгрузил заказчику укороченные автоматы АК-15К, окрашенные в цвета мультикам. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале концерна.

«Концерн «Калашников» в полном объеме и в установленные сроки изготовил и отгрузил новейшие 7,62-мм укороченные автоматы АК-15К заказчику в рамках контракта текущего года», — говорится в сообщении.

Там отметили, что оружие представлено в расцветке мультикам, которую начали использовать в 2025 году для наиболее эффективной маскировки бойцов и их оружия.

Сообщается, что АК-15К разработана под патрон 7,62х39 мм, магазин вмещает в себя 30 патронов. Среди преимуществ автомата — улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям современного боя.

До этого главный конструктор концерна Сергей Уржумцев пояснил, что модели автоматов АК-15 являются модернизированными версиями, доработанными до уровня АК-12 образца условно 2023 года. По его словам, укороченный АК-15К и малогабаритный АК-15СК созданы по аналогии с комплексом калибра 5,45 мм и полностью повторяют его технические решения, адаптированные под 7,62 мм.

Ранее «Калашников» заключил контракты на поставку «Куб-2» и «Куб-10».