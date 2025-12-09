На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Конфеты с алкоголем призвали убрать с маркетплейсов

Депутат Милонов призвал запретить онлайн-торговлю конфетами с алкоголем
В России необходимо вывести из онлайн-продажи конфеты с алкоголем и прояснить правовую базу дополнительными нормами, чтобы предотвратить покупку такой продукции детьми. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Сообщения о том, что конфеты с алкогольной начинкой на маркетплейсах начали массово скупать дети, депутат назвал «лакуной» в российском законодательстве. Он призвал принять меры, чтобы защитить школьников от вреда, который им причиняет употребление спиртного в «веселой таре».

«Считаю, что вообще надо провести проверку этой истории. Что если производитель знал о том, что эти конфеты покупают дети, но не принял никаких мер?» — добавил парламентарий.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что подростки в преддверии новогодних праздников активно закупаются алко-сладостями с ликером и коньяком внутри. Подобные угощения, как отметил канал, можно тайно пронести с собой на любое мероприятие. Отмечается, что содержимого в шоколадных емкостях хватает на половину рюмки.

Ранее в России не поверили в снижение потребления алкоголя.

