«Будет только дорожать»: в России заявили о завершении эпохи дешевой электроники

Эпоха дешевой электроники завершилась – в будущем смартфоны, компьютеры и прочая техника будет только дорожать. Стоимость ноутбуков перед праздниками уже подскочила на 10%, а после Нового года не только не вернется к прежним значениям, но и продолжит расти такими же темпами, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин Общественной Службе Новостей.

В числе факторов роста цен эксперт выделил растущий спрос на оперативную память на фоне развития крупных IT-компаний и дата-центров. С учетом этого сегодня «оперативки» не хватает, что заставляет ее и технику, для которой она нужна, дорожать на глазах, пояснил он.

«Цены уже выросли и будут расти дальше, — убежден Муртазин. — Это связано со многими факторами, не только с оперативной памятью. Если говорить про бюджетные ноутбуки, которые стоили 20-22 тысячи рублей — сейчас они поднялись в цене до 26-27 тысяч. Они продолжат дорожать и к Новому году, и после Нового года — стоимость составит уже 30 тысяч и выше».

Однако даже с учетом прогнозов о будущем росте цен спешить с покупкой техники и электроники не стоит – такие товары впрок лучше не приобретать, считает аналитик. Он призвал покупать электронику тогда, когда возникает потребность, подчеркнув, что рост цен – это общемировая тенденция, которой никак не избежать.

«То есть эпоха дешевой электроники закончилась. Она будет становиться дороже, значительно дороже», — заключил эксперт.

Напомним, в беседе с «Газетой.Ru» Муртазин сообщал, что в 2026 году рост стоимости техники в России с учетом кризиса на рынке памяти, технологического сбора и обязательной маркировки радиоэлектронной и электротехнической продукции может достигнуть 25–35%. Дефицит и резкий рост стоимости памяти напрямую бьет по стоимости смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. По оценке эксперта, еще недавно память составляла около 6-7% себестоимости устройства, а сейчас она неожиданно выросла примерно до 20%.

Ранее власти уточнили правила техсбора на электронную продукцию с 2026 года.