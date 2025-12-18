На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Будет только дорожать»: в России заявили о завершении эпохи дешевой электроники

Аналитик Муртазин: электроника и техника теперь будут постоянно дорожать
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Эпоха дешевой электроники завершилась – в будущем смартфоны, компьютеры и прочая техника будет только дорожать. Стоимость ноутбуков перед праздниками уже подскочила на 10%, а после Нового года не только не вернется к прежним значениям, но и продолжит расти такими же темпами, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин Общественной Службе Новостей.

В числе факторов роста цен эксперт выделил растущий спрос на оперативную память на фоне развития крупных IT-компаний и дата-центров. С учетом этого сегодня «оперативки» не хватает, что заставляет ее и технику, для которой она нужна, дорожать на глазах, пояснил он.

«Цены уже выросли и будут расти дальше, — убежден Муртазин. — Это связано со многими факторами, не только с оперативной памятью. Если говорить про бюджетные ноутбуки, которые стоили 20-22 тысячи рублей — сейчас они поднялись в цене до 26-27 тысяч. Они продолжат дорожать и к Новому году, и после Нового года — стоимость составит уже 30 тысяч и выше».

Однако даже с учетом прогнозов о будущем росте цен спешить с покупкой техники и электроники не стоит – такие товары впрок лучше не приобретать, считает аналитик. Он призвал покупать электронику тогда, когда возникает потребность, подчеркнув, что рост цен – это общемировая тенденция, которой никак не избежать.

«То есть эпоха дешевой электроники закончилась. Она будет становиться дороже, значительно дороже», — заключил эксперт.

Напомним, в беседе с «Газетой.Ru» Муртазин сообщал, что в 2026 году рост стоимости техники в России с учетом кризиса на рынке памяти, технологического сбора и обязательной маркировки радиоэлектронной и электротехнической продукции может достигнуть 25–35%. Дефицит и резкий рост стоимости памяти напрямую бьет по стоимости смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. По оценке эксперта, еще недавно память составляла около 6-7% себестоимости устройства, а сейчас она неожиданно выросла примерно до 20%.

Ранее власти уточнили правила техсбора на электронную продукцию с 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами