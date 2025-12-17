На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глухие клиенты Билайна получили доступ к консультациям на жестовом языке от Сбера

Сбер и Билайн запустили РЖЯ-консультации в офисах оператора
Shutterstock

Глухие посетители офисов Билайна по всей России смогут получать консультации на русском жестовом языке (РЖЯ) благодаря сотрудничеству со Сбером. Услуга предоставляется бесплатно и доступна всем клиентам сотового оператора, сообщает пресс-служба банка.

Для связи с переводчиком достаточно открыть приложение «СберБанк Онлайн», ввести в умный поиск «видеозвонок» и выбрать опцию «Продолжить на жестовом языке». В офисе Билайна переводчик подключается через планшет сотрудника.

Специально для запуска проекта Билайн подготовил переводчикам РЖЯ справочные материалы по телекоммуникационной терминологии и описания типовых клиентских запросов.

Старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбера Артем Алешкин отметил, что переводчики РЖЯ в контакт-центре банка каждый месяц принимают больше тысячи видеозвонков от клиентов с нарушениями слуха.

«Звонить удобно из приложения «СберБанк Онлайн» прямо из дома. Если нужно приехать в офис — можно подключить переводчика с планшета нашего сотрудника. Мы понимаем, что быть самостоятельным важно не только для финансовой безопасности, поэтому внедряем сервис и в других сферах жизни. Готовы делиться опытом, технологиями, подключать новых партнеров, чтобы сделать окружающий мир более удобным, понятным и безопасным для глухих людей», — добавил он.

Директор по управлению монобрендовым каналом Билайн Денис Ильин подчеркнул, что оператор стремится делать свои сервисы доступными для всех клиентов.

«Русский жестовый язык — это ключ к пониманию для тысяч людей. Мы рады, что благодаря сервису видеоконсультаций на РЖЯ наши клиенты смогут получать помощь в привычном для них формате», — сказал он.

Сбер запустил бесплатный сервис видеоконсультаций на РЖЯ пять лет назад. Все 16 переводчиков — штатные сотрудники банка, соблюдающие конфиденциальность. Сегодня сервис доступен как в приложении, так и в офисах Сбера и, с недавнего времени, в офисах Билайна.

