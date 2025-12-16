Миллиардер Харитонин может купить золотые активы Nordgold в Африке

Миллиардера Виктора Харитонина заподозрили в интересе к покупке зарубежных активов одного из крупнейших российских золотодобытчиков. Речь идет о проекте в Буркина-Фасо компании Nordgold, входящей в структуру «Севергрупп» Алексея Мордашова, пишет газета «Известия».

По информации газеты, Nordgold рассматривает выход из проекта. Стоимость потенциальной сделки собеседники издания оценивают примерно в $1 млрд.

По данным источников, в числе возможных покупателей фигурирует Харитонин — бенефициар фармацевтической группы «Фармстандарт» и один из богатейших россиян по версии Forbes с состоянием около $7,5 млрд. Утверждается, что представители «Севергрупп» якобы обсуждали с ним параметры возможной сделки. При этом сам Харитонин заявил «Известиям», что не планирует приобретать золотодобывающие активы.

Эксперты отметили, что проекты по добыче золота в Буркина-Фасо могут представлять интерес для инвесторов как источник валютной выручки и инструмент диверсификации. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков сказал, что на фоне высоких цен на золото и его статуса защитного актива сектор золотодобычи в целом выглядит инвестиционно привлекательным.

Харитонин ранее уже проявлял интерес к непрофильным активам. После продажи единственного в России производителя мелованного картона он приобрел Котласский химический завод в Архангельской области, выпускающий продукцию для нефтегазовой отрасли и лакокрасочной промышленности. В разное время в его портфеле также оказывались такие активы, как «Северная башня» в «Москва-Сити» и гоночная трасса Нюрбургринг в Германии.

Ранее — в декабре прошлого года — сообщалось, что российские власти не согласовали продажу принадлежащего австрийской Mondi Сыктывкарского лесопромышленного комплекса в Коми, который производит бумагу «Снегурочка». Купить ЛПК собиралась структура Харитонина за 95 млрд рублей.