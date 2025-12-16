На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Миллиардер Харитонин может купить золотые активы Nordgold в Африке

«Известия»: миллиардер Харитонин может купить золотые активы Nordgold в Африке
close
Umit Bektas/Reuters

Миллиардера Виктора Харитонина заподозрили в интересе к покупке зарубежных активов одного из крупнейших российских золотодобытчиков. Речь идет о проекте в Буркина-Фасо компании Nordgold, входящей в структуру «Севергрупп» Алексея Мордашова, пишет газета «Известия».

По информации газеты, Nordgold рассматривает выход из проекта. Стоимость потенциальной сделки собеседники издания оценивают примерно в $1 млрд.

По данным источников, в числе возможных покупателей фигурирует Харитонин — бенефициар фармацевтической группы «Фармстандарт» и один из богатейших россиян по версии Forbes с состоянием около $7,5 млрд. Утверждается, что представители «Севергрупп» якобы обсуждали с ним параметры возможной сделки. При этом сам Харитонин заявил «Известиям», что не планирует приобретать золотодобывающие активы.

Эксперты отметили, что проекты по добыче золота в Буркина-Фасо могут представлять интерес для инвесторов как источник валютной выручки и инструмент диверсификации. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков сказал, что на фоне высоких цен на золото и его статуса защитного актива сектор золотодобычи в целом выглядит инвестиционно привлекательным.

Харитонин ранее уже проявлял интерес к непрофильным активам. После продажи единственного в России производителя мелованного картона он приобрел Котласский химический завод в Архангельской области, выпускающий продукцию для нефтегазовой отрасли и лакокрасочной промышленности. В разное время в его портфеле также оказывались такие активы, как «Северная башня» в «Москва-Сити» и гоночная трасса Нюрбургринг в Германии.

Ранее — в декабре прошлого года — сообщалось, что российские власти не согласовали продажу принадлежащего австрийской Mondi Сыктывкарского лесопромышленного комплекса в Коми, который производит бумагу «Снегурочка». Купить ЛПК собиралась структура Харитонина за 95 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами