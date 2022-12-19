Совладелец «Фармстандарта» не сумел приобрести производителя бумаги «Снегурочка» у австрийской Mondi

Российские власти не согласовали продажу принадлежащего австрийской Mondi Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Коми, который производит бумагу «Снегурочка». Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.

Купить ЛПК собиралась структура совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд руб. При этом источники издания указали на то, что сделка не состоялась, скорее всего, из-за достаточно высокой цены.

При этом один из собеседников издания отметил, что российские власти не могут согласовывать сделки с активами иностранных инвесторов, уходящих из России, чья стоимость превышает три годовых показателя EBITDA. Неназванный чиновник поделился, что сделку отклонила Федеральная антимонопольная служба.

В самой Mondi заявили, что для продажи Сыктывкарского ЛПК структуре Харитонова необходимо одобрение со стороны правкомиссии и антимонопольных органов. Поэтому процесс получения необходимых разрешений все еще продолжается.

15 декабря занимающаяся производством бумаги и упаковок австрийская группа компаний Mondi подтвердила продажу своей части бизнеса по переработке упаковки в России в пользу ГОТЭК за 1,6 млрд руб.