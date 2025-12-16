Российский авторынок потерял второе место в европейском рейтинге. Об этом сообщает портал BestSellingCarsBlog.

В октябре Россия находилась на втором месте, но в ноябре упала на четвертое. Рейтинг автомобильных рынков Европы возглавляет Германия, где было продано 250 671 автомобилей, что на 2,5% больше, чем год назад

На втором месте находится Великобритания с 151 154 проданных автомобилей. На третьем месте расположилась Франция, которая реализовала 132 927 автомобилей.

Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре составили 127 921 единиц. При этом российский рынок показал рост впервые за последние 10 месяцев.

В России по итогам недели с 1 по 7 декабря 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

