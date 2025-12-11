На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере спрогнозировали будущее российского рынка токенов

Сбер: российский рынок токенов может достигнуть 13 трлн рублей к 2030 году
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

К 2030 году российский рынок токенов может достигнуть 13 трлн рублей, следует из отчета «Токенизация активов: глобальны контекст и возможности для России» центра блокчейна Сбера и консалтинговой компании Strategy Partners.

В отчете указывается, что сейчас мировая финансовая система проходит трансформацию, а один из ключевых инструментов перехода – токенизация активов.

«Любые финансовые и нефинансовые активы — облигации, денежные и инвестиционные фонды, международные платежи, акции, предметы искусства, недвижимость, деривативы — могут быть представлены в виде токенов», — говорится в отчете.

Также в отчете отмечается, что в России рынок токенизации развивается по пути создания изолированных экосистем, когда обращение активов ограничено рамками отдельных платформ.

«Преодоление данного ограничения может существенным образом сказаться на увеличении объемов рынка. Дополнительным драйвером роста может стать создание национального стейблкойна как базового инструмента для расчетов, экспорта и импорта», — говорится в тексте.

Как рассказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбера Сергей Попов, будущее российского рынка токенизации во многом будет определяться скоростью развития регуляторной среды.

«Необходимо распространять практику токенизации на новые активы, развивать публичные блокчейны и синхронизировать правила с глобальными стандартами. Благодаря технологическим компетенциям, развитой финансовой инфраструктуре и значимому месту в мировой экономике у России есть все шансы занять ведущие позиции в токенизации», — сказал он.

Теперь вы знаете
