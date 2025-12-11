Альфа-Банк провел конференцию для бизнес-сообщества в Москве

Масштабное мероприятие для предпринимателей Альфа-Конфу, которая прошла 10 декабря на ЦСКА Арене в Москве, посетили почти 9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

На мероприятии прошли выступления спикеров, разбор реальных бизнес-кейсов, обсуждение трендов маркетинга, продаж и инноваций, а также практики по выстраиванию харизмы лидера.

С приветственным словом выступила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Третья часть экономики Москвы – это малое и среднее предпринимательство. Столица входит в тройку крупнейших городских экономик мира, и каждый третий рубль в экономике города – это вклад малого и среднего бизнеса. Сегодня московские предприниматели работают почти во всех отраслях городской экономики», — отметила она.

Багреева напомнила, что город предоставляет бизнесу льготное кредитование, доступ к госзаказу, субсидии, гранты, поддержку экспорта, программы повышения производительности и образовательные инициативы.

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин отметил ключевую роль предпринимателей в экономике.

«В этом сезоне мы говорим о культе бизнеса — о предпринимателях, которые создают тренды, меняют правила игры и вдохновляют своим примером. Наша задача — давать им не просто финансовые инструменты, а полноценную поддерживающую среду: технологии, сервисы, экспертизу и сообщество, в котором идеи превращаются в решения, а смелость — в рост», — сказал он.

По его словам, такие мероприятия помогают предпринимателям находить новые точки развития, становиться увереннее и по-настоящему раскрывать потенциал своих проектов.

Напомним, Альфа-Конфа — серия оффлайн-мероприятий в формате шоу. С 2023 года проведено 120 мероприятий, в которых приняли участие свыше 200 тыс. предпринимателей. Третий сезон, посвященный теме «Культ бизнеса», стартовал в этом году.