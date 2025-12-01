Журналисты рассказали об ограничениях для новых членов Евросоюза

Vijesti: Черногорию и Албанию при вступлении в ЕС лишат права вето на расширение

Черногория, Албания и другие потенциальные члены Евросоюза (ЕС) будут лишены права налагать вето на вступление в объединение других государств. Об этом пишет газета Vijesti со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По данным издания, в ЕС почти сформировался консенсус относительно лишения Черногории и Албании права вето.

«Премьер-министр Албании Эди Рама уже дал понять, что у Тираны не будет проблем с отказом от права вето на вступление других стран в ЕС — напротив, она с радостью откажется от него», — сказано в материале Vijesti.

21 ноября премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил, что в стране в кратчайшие сроки будут введены визовые ограничения для россиян, правила будут изменены в соответствии с политикой ЕС. Он отметил, что Черногория, даже не имея статуса члена Евросоюза и связанных с этим преимуществ, уже действует как государство-член.

По словам Спайича, страна по-прежнему ориентируется на туризм и пытается привлечь как можно больше отдыхающих из разных уголков мира, но это не является поводом для изменения визового режима.

