Коллапс ПЭК привел к многомиллионным убыткам

У крупнейшего логистического оператора ПЭК (ООО «Первая экспедиционная компания») 19 ноября произошел масштабный сбой информационных систем, финансовые последствия для компании могут быть критическими — по данным «Контур Фокус», выручка ПЭК в 2024 году составила 36,8 млрд рублей, что эквивалентно 10 млн рублей в день, потери за пять дней простоя оцениваются в 50 млн рублей, а с учетом двухнедельных проблем — до 150 млн, сообщает «Лента.ру».

Из материала следует, что только 20 ноября ПЭК перешел на бумажные накладные, а 21-го заявил о частичном восстановлении работы в 7% отделений. К 24 ноября штатный режим возобновился в 70% точек, но пользователи продолжали жаловаться на недоступность сервисов.

Эксперты не исключают, что причиной сбоя могла быть кибератака. Версия подкрепляется сходством с инцидентом в СДЭК весной 2024 года.

«Когда сбой серверов длится больше суток, обычно это означает, что кто-то поймал малварь и теперь пытается восстановиться из холодных бэкапов, если они были», — заявил Telegram-канал «Типичный Сисадмин».

В ПЭК не опровергли данную гипотезу, ограничившись общими фразами о модернизации ИТ-инфраструктуры.

Эксперт в области IT-разработки, учредитель агентств Usertech и Time-to Дмитрий Коэн предупредил о репутационных рисках для ПЭК.

«Почему не хотят показывать, что это атака? Потому что это сильно бьет по репутации компании, по ее акциям и акционерам, доверию к ней и самому бренду — потом многие бизнесы просто откажутся доверять данной компании», — пояснил он.

По данным источников, компания продолжает расчеты с поставщиками, но финансовая устойчивость вызывает сомнения на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.

Отмечается, что сайт, мобильное приложение, личные кабинеты и внутренняя система учета грузов оказались недоступны. Компания объяснила инцидент «техническим сбоем», но восстановление сервисов заняло пять дней. Ситуация затронула все филиалы ПЭК в России и за рубежом, включая ключевые хабы в Москве и Санкт-Петербурге, парализовав прием и выдачу грузов.