На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Коллапс ПЭК привел к многомиллионным убыткам

Потери из-за сбоя в работе ПЭК оценили в 150 млн рублей
true
true
true
close
Pixabay

У крупнейшего логистического оператора ПЭК (ООО «Первая экспедиционная компания») 19 ноября произошел масштабный сбой информационных систем, финансовые последствия для компании могут быть критическими — по данным «Контур Фокус», выручка ПЭК в 2024 году составила 36,8 млрд рублей, что эквивалентно 10 млн рублей в день, потери за пять дней простоя оцениваются в 50 млн рублей, а с учетом двухнедельных проблем — до 150 млн, сообщает «Лента.ру».

Из материала следует, что только 20 ноября ПЭК перешел на бумажные накладные, а 21-го заявил о частичном восстановлении работы в 7% отделений. К 24 ноября штатный режим возобновился в 70% точек, но пользователи продолжали жаловаться на недоступность сервисов.

Эксперты не исключают, что причиной сбоя могла быть кибератака. Версия подкрепляется сходством с инцидентом в СДЭК весной 2024 года.

«Когда сбой серверов длится больше суток, обычно это означает, что кто-то поймал малварь и теперь пытается восстановиться из холодных бэкапов, если они были», — заявил Telegram-канал «Типичный Сисадмин».

В ПЭК не опровергли данную гипотезу, ограничившись общими фразами о модернизации ИТ-инфраструктуры.

Эксперт в области IT-разработки, учредитель агентств Usertech и Time-to Дмитрий Коэн предупредил о репутационных рисках для ПЭК.

«Почему не хотят показывать, что это атака? Потому что это сильно бьет по репутации компании, по ее акциям и акционерам, доверию к ней и самому бренду — потом многие бизнесы просто откажутся доверять данной компании», — пояснил он.

По данным источников, компания продолжает расчеты с поставщиками, но финансовая устойчивость вызывает сомнения на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.

Отмечается, что сайт, мобильное приложение, личные кабинеты и внутренняя система учета грузов оказались недоступны. Компания объяснила инцидент «техническим сбоем», но восстановление сервисов заняло пять дней. Ситуация затронула все филиалы ПЭК в России и за рубежом, включая ключевые хабы в Москве и Санкт-Петербурге, парализовав прием и выдачу грузов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами