Дефицит известных марок пива угрожает россиянам

В России сократится ассортимент чешского и немецкого пива, а цены на них резко вырастут, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Он допустил, что будет дефицит известных чешских и немецких марок пива в России.

«Сокращение импорта чешского и немецкого пива в России, уже зафиксированное Евростатом, является прямым следствием геополитических факторов, усложнения логистики, ограничений на экспорт со стороны стран ЕС, а также проблем с трансграничными расчетами. Главная причина — это добровольный уход крупных международных брендов с российского рынка и ограничения на поставки ряда товаров. Пока существует пусть и минимальный, но импорт (3 тыс. тонн в сентябре), ниша не закрыта полностью», — отметил Трепольский.

По его словам, снижение импорта чешского и немецкого пива в России говорит о тенденции к минимизации или полному прекращению прямых поставок. По прогнозу эксперта, в 2026 году основной объем поставок будет приходиться на непрямой импорт через третьи страны (параллельный импорт), что не гарантирует стабильности и объемов.

«С учетом резкого сокращения поставок и ухода брендов, дефицит по конкретным, известным маркам пива из Германии и Чехии уже возник или возникнет в премиальном и среднем ценовом сегментах. Дефицит не означает полного отсутствия пива как такового, но означает отсутствие привычного импортного ассортимента. Российский рынок, однако, крайне адаптивен», — заключил Трепольский.

