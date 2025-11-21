На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дефицит известных марок пива угрожает россиянам

Финансист Трепольский допустил дефицит известных чешских и немецких марок пива в РФ
true
true
true
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В России сократится ассортимент чешского и немецкого пива, а цены на них резко вырастут, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Он допустил, что будет дефицит известных чешских и немецких марок пива в России.

«Сокращение импорта чешского и немецкого пива в России, уже зафиксированное Евростатом, является прямым следствием геополитических факторов, усложнения логистики, ограничений на экспорт со стороны стран ЕС, а также проблем с трансграничными расчетами. Главная причина — это добровольный уход крупных международных брендов с российского рынка и ограничения на поставки ряда товаров. Пока существует пусть и минимальный, но импорт (3 тыс. тонн в сентябре), ниша не закрыта полностью», — отметил Трепольский.

По его словам, снижение импорта чешского и немецкого пива в России говорит о тенденции к минимизации или полному прекращению прямых поставок. По прогнозу эксперта, в 2026 году основной объем поставок будет приходиться на непрямой импорт через третьи страны (параллельный импорт), что не гарантирует стабильности и объемов.

«С учетом резкого сокращения поставок и ухода брендов, дефицит по конкретным, известным маркам пива из Германии и Чехии уже возник или возникнет в премиальном и среднем ценовом сегментах. Дефицит не означает полного отсутствия пива как такового, но означает отсутствие привычного импортного ассортимента. Российский рынок, однако, крайне адаптивен», — заключил Трепольский.

Ранее россиян предупредили об опасности безалкогольных вина и пива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами