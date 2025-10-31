А-Клуб провел встречу «Разговоры в кругу своих» на тему кино

А-Клуб организовал для клиентов private banking Альфа-Банка мероприятие из серии «Разговоры в кругу своих» на Киностудии имени М. Горького. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что темой встречи стало кино. В паблик-токе приняли участие президент Гильдии кинорежиссеров России Николай Лебедев, главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова и актер Виталий Андреев. Эксперты рассказали о структуре индустрии и возможностях для старшеклассников, интересующихся кинобизнесом.

Параллельно для подростков была организована практическая программа на настоящей киноплощадке. Для участников создали шесть интерактивных зон: актерскую, режиссерскую, операторскую, анимационную, студию озвучания и хромакей. Под руководством профессионалов дети пробовали себя в кадре, снимали мини-фильмы, создавали раскадровки и озвучивали сцены.

В Альфе уточнили, что проект «Разговоры в кругу своих» направлен на объединение семей: подростки знакомятся с современными профессиями, а родители получают актуальную информацию о карьере и образовании.

Мероприятие позволило участникам увидеть масштаб индустрии: в кинобизнесе задействовано более 400 профессий — от сценариста и продюсера до VFX-художника, звукорежиссера и каскадера. Также подросткам представили карту образовательных треков, включая профильные вузы, киношколы и программы дополнительного обучения.

Для создания атмосферы кинотеатра А-Клуб оборудовал на территории киностудии кинобар с попкорном и мороженым. Гости могли сделать фото с семьей в специальной зоне с фирменной черной уточкой закрытого клуба.