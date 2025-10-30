Россия активно развивает искусственный интеллект и сотрудничает с КНР в этой сфере. Энергетический потенциал России станет базой для глобальной инфраструктуры ИИ. Об этом заявил на форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщается в его Telegram-канале.

Выступая на мероприятии, Дмитриев опроверг миф об изоляции России. «Торговля с Китаем достигла $245 млрд, с Индией — $69 млрд, а расчеты в долларах и евро сократились до 18%. Все больше операций проводится в рублях и национальных валютах партнеров», — отметил он.

Дмитриев добавил, что экономика России демонстрирует устойчивость: ее рост в прошлом году составил 4% против менее 1% в ЕС и Великобритании, уровень безработицы — 2,2%, госдолг — 15% ВВП.

Глава РФПИ также заявил, что Россия и Саудовская Аравия являются примером того, как политические разногласия можно трансформировать в партнерство. «Совместно с РФПИ реализовано 70 проектов, а соглашение ОПЕК+ укрепило мировую энергетическую стабильность», — акцентировал внимание он.

По словам Дмитриева, туризм, энергия и технологии становятся связующими отраслями между странами. Россия видит Саудовскую Аравию и другие государства региона как стратегических партнеров.

Он также добавил, что совместные инвестиции, наука, энергетика и инфраструктура — путь к миру и процветанию. Потому активно продвигается идея подводного тоннеля «Путин–Трамп», который соединит Россию и Аляску.