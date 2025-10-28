На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предсказали рост доходов России из-за санкций США

Депутат Чижов: нефтяные доходы России могут вырасти из-за санкций США
Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

Первая реакция мировых рынков на санкции, введенные США против российских нефтяных компаний, оказалась благоприятной для нашей страны. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов.

«Решение Вашингтона вызвало рост нефтяных котировок, а, значит, доходы российского государства могут увеличиться, и санкции в итоге окажутся даже выгодны Москве. С того момента, как 22 октября Минфин США запретил любое сотрудничество с компаниями «Роснефть» и Лукойл, марка Brent стала дороже на 5%. Напомню, что именно на котировки Brent обычно опираются экономисты, когда хотят высчитать рыночную стоимость нашей марки Brent. Можно сделать вывод о том, что российская нефть тоже поднимается в цене. А благодаря налогам, вся дополнительная прибыль наших нефтяных компаний уходит в доход государства», — отметил Чижов.

По его словам, пока не видно причин, по которым уровень доходов российского государства из-за санкций должен существенно измениться.

«Наоборот, доходы могут вырасти. В итоге введенные против нашей страны санкции могут вызвать эффект, обратный тому, на что рассчитывал Запад. Такое уже не раз происходило. Наше государство умеет даже негативные факторы обратить себе на пользу», — заключил парламентарий.

23 октября США объявили о введении очередного пакета санкций против энергетического сектора России. Новые ограничения затронули крупнейшие нефтяные компании страны — «Роснефть» и «Лукойл», которые вошли в обновленный список антироссийских мер Вашингтона.

Ранее были названы последствия санкций ЕС и США против России.

