Продавцы Яндекс Маркета смогут анализировать продажи с помощью ИИ

Яндекс Маркет добавил в личный кабинет продавцов чат с ИИ
После обновления личного кабинета Яндекс Маркета продавцам маркетплейса стал доступен чат с ассистентом на основе искусственного интеллекта. Он помогает селлерам с рутинными задачами, в том числе может отвечать на вопросы про площадку и анализировать продажи, сообщила пресс-служба платформы.

Как пояснили в компании, инструмент упрощает рутинные и бизнес-задачи. В частности, выполняет анализ продаж, в котором показывает как их динамику за последний месяц, так и сравнение с прошлым периодом, а также выводит данные по выручке по категориям или брендам и может дать прогноз.

Если AI сделает вывод, что для решения задачи требуется помощь сотрудника поддержки, то предложит позвать его.

Продавцам предоставлена возможность оценивать ответы ИИ, обратная связь будет учтена при его дальнейшем обучении, добавили в компании.

Также в Яндекс Маркете сообщили, что в будущем ассистент получит новые функции, в том числе упростит работу с контентом и отзывами.

