В России захотели закрепить минимальный оклад учителей

Минимальный оклад педагогов в России должен быть не ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), а все надбавки и стимулирующие выплаты необходимо начислять сверх этой суммы. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по образованию Айрат Гибатдинов в беседе с ТАСС.

По мнению сенатора, базовая часть зарплаты учителя должна быть гарантированным минимумом и соответствовать установленному МРОТ. Он подчеркнул, что в настоящее время в ряде регионов складывается недопустимая ситуация, когда заработная плата педагогов оказывается ниже минимального уровня. Это, по его словам, снижает престиж профессии и отвлекает учителей от их основной задачи — обучения и воспитания детей.

Гибатдинов отметил, что важно закрепить норму, по которой минимальный оклад педагогов составит не менее двух МРОТ.

В 2025 году федеральный МРОТ установлен на уровне 22 440 рублей. Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России планируется повысить до 27 093 рублей.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать государственную программу поддержки учителей. В обращении предлагается предоставлять педагогам служебное жилье с возможностью его приватизации после 10–15 лет работы в школе.

Ранее в России предложили ежегодно отправлять учителей в санатории.