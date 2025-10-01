Cбер назвал самые распространенные причины страхования рисков у предпринимателей

Работа в сферах торговли, агробизнеса и строительства чаще всего побуждают владельцев страховать риски. Об этом сообщили в СберСтраховании после анализа портфеля накануне международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

Уточняется, что комплексную страховую защиту для своего дела чаще всего выбирают предприниматели из сфер оптовой и розничной торговли, растениеводства и животноводства, а также строительства. За период с января по август малый бизнес застраховал свои риски в рамках комплексной программы «Защита 360°» на 226,3 млрд рублей. Это почти на 50% больше, чем годом ранее.

Также, согласно статистике выплат компании по страховым продуктам для малого бизнеса, в первом полугодии такие компании получили наибольшие компенсации из-за страховых случаев, связанных с пожарами (36%), происшествиями во время перевозки грузов (12%), а также из-за травм сотрудников (21%).

В Сбере добавили, что больше всего внимания страховой защите бизнеса уделяют предприятия малого бизнеса из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также Краснодарского и Красноярского краев.