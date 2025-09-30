На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны причины текучки топ-менеджеров в компаниях Маска

FT: поведение Маска влияет на текучку кадров в его компаниях
Nathan Howard/Reuters

В компаниях предпринимателя и миллиардера Илона Маска наблюдается текучка среди управленческих и инженерных кадров. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что часть сотрудников покинули посты после долгих лет работы. Среди работников компаний Маска также растет число уходящих из-за выгорания, массовых увольнений и разочарования в политике самого предпринимателя.

Еще одной проблемой издание называется связь бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом и общественно-политические взгляды Маска.

FT утверждает, что поведение предпринимателя влияет на моральный дух, удержание и набор персонала.

«Он перешел из положения, когда он нравился людям всех мастей, к положению, когда он нравится лишь определенной части», — говорится в публикации.

20 сентября сообщалось, что компания xAI Маска назначила 20-летнего студента Диего Пасини руководителем команды аннотации данных, отвечающей за обучение искусственного интеллекта Grok.

Ранее Tesla начала сворачивать производство электропикапов Cybertruck.

