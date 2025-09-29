Великобритания, возможно, находится в состоянии войны с Россией из-за якобы кибератак, «нападений» и обширной разведывательной деятельности. Об этом заявила бывшая глава MI5 Элиза Мэннингем-Буллер, чьи слова приводит газета The Telegraph.

«Это война другого рода, но враждебность, кибератаки, физические нападения, разведывательная деятельность носят широкий характер», — сказала Маннингхэм-Буллер.

Она утверждает, что президент России Владимир Путин якобы перешел к позиции «постоянной враждебности по отношению к Западу». Россия занимается саботажем, сбором разведывательной информации, а также нападает на людей в Великобритании, утверждает экс-глава MI5.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее в Италии признали неготовность к нападению России или «какого-то сумасшедшего».