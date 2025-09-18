На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Nvidia согласилась инвестировать $5 млрд в Intel

Nvidia вложилась в Intel — начнут разрабатывать чипы для ПК и дата-центров
MagioreStock/Shutterstock

Компания Nvidia согласилась инвестировать $5 млрд в Intel. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на совместное заявление двух американских компаний.

Intel будет использовать графические технологии Nvidia в будущих чипах для ПК, а также поставлять свои процессоры для продуктов для центров обработки данных, созданных на базе оборудования Nvidia.

В прошлом году также стало известно, что правительство США приобрело 10% акции компании Intel.

До этого сообщалось, что с середины 2026 года владельцы видеокарт Nvidia GeForce с поддержкой UEFI могут столкнуться с некорректной работой своих компьютеров при включенной функции Secure Boot. Причина связана с истечением срока действия сертификата безопасности, используемого в протоколе UEFI GOP. Проблема актуальна прежде всего для систем, где отсутствует встроенная графика и запуск ПК невозможен без дискретного ускорителя. В таких случаях компьютер не сможет пройти процедуру самотестирования при включении до обновления сертификата или замены видеокарты.

Ранее россиянам рекомендовали никогда не чистить ПК пылесосом.

