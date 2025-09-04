На ВЭФ рассказали о развитии отечественных частных космических компаний

Фокус государственной политики в космосе смещается в сторону баланса между частными и государственными вложениями, количество частных российских космических компаний будет расти. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил на сессии «Евразийская космическая инициатива: грани сотрудничества» первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Денис Кравченко.

Парламентарий отметил, что в России создан новый национальный проект, связанный с космонавтикой. Его целевые показатели сформулированы, исходя из прикладного значения космоса для экономики страны, также впервые поставлены показатели по привлечению частного бизнеса к участию в управлении предприятиями и отрасли.

Кроме того, по словам депутата, обсуждается включение проектов частных компаний в состав национальной группировки спутников, как источников небюджетных инвестиций.

«Соответственно, каждый третий спутник группировки будет частным, частные компании будут развиваться, строить свои спутники, эксплуатировать их. Уже приходят крупные инвесторы и частные игроки, которые формируют собственные частные группировки из десятков спутников», — сообщил Кравченко.

В качестве примера он привел отечественную аэрокосмическую компанию «Бюро 1440». По мнению Кравченко, что в течение двух-пяти лет она сможет довести присутствие на орбите до 800-900 спутников, и таким образом войти в круг ведущих мировых группировок.

Кравченко также акцентировал внимание на том, что в России уже принят федеральный закон о государственно-частном партнерстве в космической сфере. По его мнению, это откроет возможность для частных инвесторы входить в капитал государственных предприятий и делать их более эффективными.

Кроме того, депутат отметил, что у России есть существенные преимущества и лидерские позиции в ряде направлений, в том числе в пилотируемой космонавтике, космическом двигателестроении и создании спутников.

Отдельно он остановился на регулировании взаимодействия в космосе. Парламентарий уверен, что на площадке ООН на фоне развития освоения космоса необходимо инициировать создание правил космического движения. Кроме того, Кравченко полагает, что в ближайшем будущем может быть создан совет ШОС по космической деятельности.

В заключение парламентарий выразил уверенность, что уже в обозримом будущем межпланетные путешествия и колонизация планут станет реальностью.