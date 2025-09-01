В Госдуме рассказали, как действовать при оформлении мошеннического кредита

У россиян есть возможность бесплатно дважды в год запрашивать кредитную историю – это можно сделать через «Госуслуги» или в БКИ. Важно не упускать этот шанс, так как он позволяет вовремя заметить подозрительные операции, включая оформленные мошенниками кредиты, рассказал RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Если в ходе проверки выяснится, что человек стал жертвой мошеннического кредита, важно срочно обратиться в правоохранительные органы, отметил депутат.

«Подача заявления в полицию — это не просто формальность, а необходимое действие для возбуждения уголовного дела по ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Чем раньше будет подано заявление, тем выше шансы найти преступников», — подчеркнул Чаплин.

Вместе с заявлением подаются выписки с банковских счетов, справки об утере документов и другие доказательства, которые могут помочь полиции. При этом важно работать и с самим банком или МФО, где был взят займ – нужно направить туда претензию с требованием возврата средств, после чего финансовая организация должна будет провести внутреннюю проверку. Если она подтвердит действие мошенников, то договор о кредите должен быть аннулирован, пояснил парламентарий.

Если же банк или МФО бездействуют даже после подачи претензии, то нужно обращаться к регуляторам – в Центробанк и саморегулируемые организации (СРО). В некоторых случаях придется дойти до суда, предупредил депутат. Так, это может потребоваться, если банк откажется признать мошенничество. В этом случае нужно собрать все документы и доказательства, включая переписку с кредитной организацией, а затем подать иск с требованием исключить запись о кредите из БКИ, объяснил Чаплин. По его словам, при этом придется доказывать свою непричастность к оформлению займа.

Чтобы не оказаться в подобной сложной ситуации, можно заранее принять меры предосторожности. В их числе депутат назвал подключение услуги регулярного мониторинга кредитной истории – это значит, что о любых запросах со стороны банков будут приходить уведомления. Также рекомендуется воспользоваться возможностью установить самозапрет на кредиты на «Госуслугах», использовать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов и всегда сохранять осторожность при сообщении паспортных данных третьим лицам, заключил Чаплин.

Напомним, до этого МВД предложило ввести полный запрет на кредиты как способ борьбы с мошенниками. В ведомстве считают, что подобная мера позволит «защитить всех». Какие схемы используют злоумышленники и как с ними борются правоохранители — в материале «Газеты.Ru».

