«Тотальный запрет» на кредиты: в России придумали новый способ борьбы с мошенниками

Министерство внутренних дел обсуждает возможность введения полного запрета на кредиты как способ борьбы с мошенниками. Инициативу представил замначальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов. В ведомстве считают, что подобная мера позволит «защитить всех». Какие схемы используют злоумышленники и как с ними борются правоохранители — в материале «Газеты.Ru».

Кредитам — нет

Министерство внутренних дел России рассматривает возможность введения в стране полного запрета на оформление кредитов, заявил замглавы Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на международном фестивале кибербезопасности Positive Hack Days.

«У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», — объяснил он.

Филиппов добавил, что сотрудники МВД будут консультировать каждого россиянина, который пожелает оформить кредит . Потенциальному заемщику будут задавать вопросы, чтобы убедиться, что полученные деньги он не передаст злоумышленникам. По мнению представителя МВД, подобные меры будут восприняты «положительно», ведь у министерства появится «возможность защитить всех».

Он также назвал тотальный запрет кредитов «серьезным ударом» по киберпреступности.

Закон о самозапрете

1 марта в России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов. Чтобы установить его, россиянам следует подать заявление через сайт госуслуг или в отделении МФЦ. От заявителя потребуют указать персональные данные, а также выбрать параметры запрета: либо это полный отказ от потребительских займов, либо ограничение на дистанционные способы кредитования.

Отменить самозапрет на выдачу кредитов можно тоже с помощью сайта госуслуг и МФЦ. Ограничения снимут на следующий день после обновления данных в реестре. По мнению законодателей, это исключает возможность мгновенной отмены под давлением злоумышленников, что дает потенциальной жертве время для принятия взвешенного решения.

«Мы видим, что будет большой спрос на него со стороны граждан, которые опасаются мошенничества. И будем внимательно следить за тем, как этот сервис работает», — прогнозировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В первые же дни действия закона самозапрет установили минимум 1,7 млн россиян, сообщили в Минцифры.

Мошенники не спят

Спустя пару месяцев после введения самозапрета на оформление кредитов мошенники придумали несколько схем для его обхода. Как рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско, злоумышленники звонят россиян, представляясь работниками налоговой службы, и сообщают о задолженности или ошибке в кредитной истории. Для «устранения» этих ошибок россиян просят снять самозапрет.

Представляются мошенники и сотрудниками банков.

«Они сообщают, что на счету пользователя обнаружены подозрительные операции и для защиты средств тоже необходимо временно снять самозапрет», — объяснил Вураско.

Как рассказала «Газете.Ru» директор программы Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова, у самозапрета на оформление кредитов есть несколько минусов. Первый — ограничение доступа к покупкам товаров в рассрочку на маркетплейсах. Второй — мошенники уже встроили в свои скрипты призывы воспользоваться помощью «экспертов», чтобы установить или снять самозапрет. Третий — появление так называемого «потребительского экстремизма»: некоторые используют время между появлением отметки в кредитной истории и фактическим началом действия ограничения, чтобы не возвращать оформленные займы. Гукасова призвала разработать и внедрить законы, санкции и ограничения на повторное оформление кредитов в случае выявления мошенничества.