В Госдуме предложили дать россиянам право на семейный кешбэк

Депутат Нилов: семьям с одним ребенком нужно дать право на налоговый кешбэк
Нина Зотина/РИА «Новости»

В Госдуме предложить дать право семьям с одним ребенком получать налоговый кешбэк. Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава комитета палаты по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Считаю, что в качестве альтернативы нужно предоставить право семьям, где не двое, а всего один ребенок, получать налоговый, семейный кешбэк», — сказал депутат.

Нилов уточнил, что инициатива предполагает снижение ставки НДФЛ до 6%.

Работу над проектом закона ведут депутаты разных фракций. После ее завершения документ направят правительство для получения заключения, чтобы оценить возможность ее реализации при планировании бюджета на 2026 год.

По его словам, если просто снизить ставку НДФЛ, то деньги останутся у работодателя, а в рамках предлагаемой инициативы работодатель будет удерживать и перечислять налог, и возврат денежных средств будет осуществляться сотруднику.

«И в этой парадигме увеличивать размер семейного кешбэка, доводя его для отдельных категорий нуждающихся семей до 13%, тем самым фактически снижая ту самую ставку до нуля», — добавил Нилов.

До этого председатель Социал-демократического союза женщин (СДСЖР) Ольга Епифанова сообщила, что семьи с детьми-школьниками могут получить финансовую поддержку к 1 сентября.

Ранее депутат рассказал, сколько можно получить по налоговому вычету в 2025 году.

