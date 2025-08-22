На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили заявление РПЦ о прощении долгов

Сенатор Епифанова: прощение долга может поощрять недобросовестность
true
true
true
close
Архив Совета Федерации

При принятии решения о прощении долга россиянам стоит сочетать милосердие и благоразумие. Но важно понимать, что этот шаг может поощрять недобросовестность занимавшего деньги, заявила «Газете.Ru» cенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

В РПЦ 31 июля посоветовали простить долг должнику, если он не может его вернуть. При этом давать деньги в долг под проценты — это грех, добавил иеромонах Макарий.

«На мой взгляд, самый правильный путь — сочетание милосердия и благоразумия. Если человек действительно в беде и объективно не может вернуть — простить часть долга или весь долг, если есть такая возможность, «списать» проценты, если это заем под проценты, или дать более длительную отсрочку для погашения. Хотя, на мой взгляд, давать деньги в долг под проценты — дело банкиров, и только. Одалживать, помогать своим близким можно и должно безо всяких процентов. Как сказал святитель Иоанн Златоуст: «Если мы, получив от Бога бесчисленные милости даром, не уступим ближнему малого, то как осмелимся просить и ожидать великого?» Однако милосердие не может быть слепым. Безусловно, прощение долгов — высокий идеал, но в реальной жизни важно учитывать честность должника», — отметила Епифанова.

По ее словам, если человек, бравший взаймы, злоупотребляет доверием, прощение долга может поощрять недобросовестность. Сенатор сказала, что предоставлять заем человеку, который не сможет отдать долг — это своего рода искушение, которое ни к чему хорошему не приведет ни кредитора, ни заемщика. Епифанова добавила, что кредитору надо учитывать и собственные возможности — неразумно самому оказаться в трудном положении из-за прощенного долга. Если сумма, которую просят одолжить, значима для кредитора, лучше отказаться от предоставления займа, посоветовала сенатор. В случае, когда деньги одолжены физическим лицом физлицу на развитие бизнес-стартапа, это уже называется инвестицией, и здесь надо учитывать все риски, оформлять необходимые документы у нотариуса (если сумма средств значительная и это не благотворительность), заключила Епифанова.

Ранее сообщалось, что россияне взялись за свои долги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами