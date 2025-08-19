Россияне взялись за свои долги

У половины (49%) опрошенных россиян сейчас есть долговые обязательства, а 31% граждан в 2025 году предпринимали конкретные шаги, чтобы навести порядок с долгами: составляли финансовый план, ускоряли погашение, добивались реструктуризации или объединяли займы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Из тех, у кого есть долги, 61% россиян брали потребительские кредиты, 44% — кредитные карты, 28% — ипотеку, 12% — микрозаймы. По сумме обязательств распределение выглядит так: до 200 тыс. рублей — у 35% должников, от 200 тыс. до 1 млн — у 41%, свыше 1 млн рублей — у 24%. Каждый пятый имеет просрочку более 30 дней, еще у 27% просрочки возникают эпизодически.

Активные действия по выходу из долгов в 2025 году предпринимал 31% всех опрошенных. Чаще всего респонденты начинали с дисциплины платежей и бюджета: 56% стали вести учет доходов и расходов и план погашения, 48% — вносить дополнительные платежи сверх графика. 14% объединили несколько кредитов в один, 11% продавали лишние активы для ускоренного закрытия части долга. Реструктуризацию или кредитные каникулы пытались оформить 27% должников, но одобрение получили лишь 22% из них. Это коррелирует с рыночной конъюнктурой: во втором квартале доля отказов в реструктуризации физлиц достигала около 80%.

Причины, подтолкнувшие заняться долгами, распределились следующим образом: рост долговой нагрузки и риск сорваться в устойчивую просрочку назвали 36% опрошенных, желание улучшить кредитную историю — 24%, снижение доходов — 19%, появление свободных денег — 12%, советы близких и информационные материалы — 9%. На «выход из долгов за год» нацелены 42% тех, кто уже действует. Еще 38% планируют снизить долговую нагрузку до «комфортного» уровня.

«Для многих россиян 2025 год стал моментом трезвой переоценки долгов. Люди видят, что стоимость денег меняется, и выбирают рабочие инструменты — бюджет, досрочные взносы, консолидацию. Там, где банки не готовы реструктурировать, дисциплина платежей и планирование оказываются главным ресурсом. Мы ожидаем, что до конца года доля тех, кто системно занимается долгами, вырастет, а средний чек просрочки — стабилизируется», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

