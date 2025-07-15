В России представили новую линейку QLED-телевизоров

Сбер выпустил первую партию умных телевизоров, произведенных на собственном заводе бренда в Великом Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В новую линейку вошли QLED-модели с диагоналями 32 и 43 дюйма, которые отличаются высоким качеством изображения.

Отмечается, что производство телевизоров Sber расположено на территории особой экономической зоны «Новгородская» и занимает площадь 12 тыс. кв. м. За разработку устройств отвечает партнер Сбера — компания SberDevices.

«Матрицы QLED обеспечивают насыщенные цвета и высокую контрастность – 4000:1 для 32-дюймовой модели и 3500:1 для 43-дюймовой. Минимальное время отклика составляет всего 6,5 миллисекунд», — говорится в сообщении.

Кроме того, обе модели поддерживают современные стандарты связи, включая Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1, а также оснащены тремя портами HDMI 2.0 для подключения игровых консолей и мультимедийных устройств. Телевизоры работают под управлением отечественной операционной системы Салют ТВ, которая обеспечивает работу популярных сервисов.

Пользователи смогут воспользоваться голосовым управлением, сквозным поиском контента по всем онлайн-кинотеатрам, возможностью настройки безопасного детского профиля и функцией Giga-поиска. Последняя помогает найти нужный фильм, даже если пользователь не помнит его название.