Число студий в Москве достигло минимума за три года

«Метриум»: число студий в Москве упало на 13% и достигло минимума за три года

В новостройках Москвы сегодня представлено 7914 студий — однокомнатных лотов с совмещенной кухней-гостиной. Это минимальное значение за 34 месяца, говорится в исследовании компании «Метриум» и ГК «Основа», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

За 2024 год предложение студий снизилось на 13% — годом ранее в новостройках «старой» Москвы экспонировалась 9101 студия. В то же время число однокомнатных лотов в продаже выросло на 2,2%, двухкомнатных – на 2,1%, количество трехкомнатных — сократилось на 2,1%, многокомнатных — на 2%.

Доля студий в общем объеме экспозиции за прошедшие 12 месяцев упала на 2,2 процентных пункта: с 18,7% до 16,5%. В результате практически сравнялось количество студий и трехкомнатных лотов в продаже, хотя еще год назад наблюдался разрыв в полтора раза.

«Сокращение числа студий в продаже объясняется решениями столичных властей: запретами на проектирование малогабаритного жилья и строительство новых комплексов с апартаментами. Вместе с тем этот формат очень востребован, поэтому происходит активное исчерпание экспозиции. При этом студии могут быть необязательно малогабаритными, а их площадь может составлять до 30-35 кв. м, что сопоставимо с площадью однокомнатных квартир. В первую очередь студии приобретают родители для детей-студентов, молодые люди в качестве первого жилья, начинающие специалисты, приехавшие из регионов, одинокие пенсионеры», — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Средняя цена квадратного метра в студиях новостроек Москвы сегодня составляет 481 тыс. рублей. По данным «Метриум» и ГК «Основа», за прошедший год показатель вырос на 11,3%. Минимальный бюджет предложения студии — 4,8 млн рублей (за 19,4 кв. м) в Зеленограде, максимальный — 10,02 млрд рублей (за 363,7 кв. м) в центре Москвы (в данном случае речь о делюкс-лоте со свободной планировкой).

«Еще полтора года назад в Москве насчитывалось свыше 30 проектов, где продаются только студии, а сегодня их практически не осталось. Меньше студий стали проектировать и в масштабных жилых комплексах. Главным образом, это связано с запретом жилья площадью не более 28 кв. м. Студии бывают и просторнее, причем значительно, но все же большинство из них сравнительно невелики. По мере их активной реализации потенциальные покупатели, в основном клиенты с невысокими доходами и инвесторы-рантье, переориентируются на вторичный рынок», — заключил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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