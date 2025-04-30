Россиянам назвали фразы в объявлениях по продаже квартиры, которые должны насторожить

Когда человек ищет квартиру, он обращает внимание на красивую «обертку» объявления. Но за шаблонными фразами часто скрываются нюансы, которые могут серьезно повлиять на впечатление после осмотра, рассказала «Газете.Ru» Юлия Кузнецова, инвестиционный советник, основатель онлайн-университета «Финансология».

«Одна из классических формулировок «уютная квартира с историей». На первый взгляд звучит тепло, но в реальности это может означать, что жилье давно не видело ремонта, в нем старые коммуникации, изношенные полы или обветшавшие стены. Под «историей» может скрываться и юридическая подоплека, например, квартира переходила по наследству или продавалась несколько раз за короткий срок. В таких случаях особенно важно запросить выписку из ЕГРН и изучить историю переходов права», — объяснила она.

Фраза «в шаговой доступности все» также требует расшифровки. Часто под этим «все» могут подразумеваться не только школы и магазины, но и оживленная трасса, рынок, вокзал или даже заведение с круглосуточным режимом. А значит, шум, трафик и небезопасная среда. Риэлторы нередко используют эту фразу, когда нечем похвастаться с точки зрения реальных преимуществ локации.

«Квартира требует небольшого косметического ремонта» — еще один тревожный сигнал. В большинстве случаев это значит, что ремонт нужен капитальный, с заменой труб, электрики и выравниванием стен. Иначе продавец не стал бы акцентировать на «косметике» как на отдельной фразе», — отметила эксперт.

«Дом после капремонта» — вроде бы плюс, но стоит уточнить, какие работы были проведены. Если только фасад и подъезд, а трубы и проводка остались в том же состоянии, это сомнительное преимущество.

«Или, например, «уютная студия для одного» — за этим может скрываться крошечная площадь, неудобная для жизни даже одному человеку, или статус апартаментов без регистрации. И наконец, если в объявлении чрезмерно акцентируют внимание на «доброжелательных соседях» и «спокойных жильцах», стоит насторожиться, возможно, этим пытаются компенсировать проблемное окружение или нестабильную обстановку в подъезде», — предупредила специалист.

Объявления нужно читать между строк. За каждым красивым эпитетом могут стоять конкретные проблемы — юридические, технические или инфраструктурные. Важно не поддаться эмоциям, а задавать вопросы, проверять документы и при необходимости консультироваться со специалистом, резюмировала Кузнецова.

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